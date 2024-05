Serie D. Ischia. Talamo: “A Nocera troveremo un ambiente caldo”

Nicola Talamo e il ritorno al gol su azione. L’attaccante gialloblù, protagonista del grande spavento prima e del raddoppio dopo, si dice soddisfatto per la prestazione: “È stato un gol importante per me, per la squadra e per l’annata che stiamo facendo. Sulla prima conclusione ho avuto un crampo, per questo motivo ho calciato così. Sulla seconda invece sono stati più preciso. Per il resto sono contento della partita e del risultato, per noi importantissimo in virtù dell’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Sui più ruoli all’interno della stessa partita: “Dovrei fare la punta, sono molto generoso come ragazzo e mi faccio prendere molto dal momento, quindi inizio a rincorrere tutti. Alcune volte spendo tante energie in fase di copertura, quindi può mancare un po’ di lucidità. Non so se è una pecca o meno, cercherò di limare queste situazioni per essere più concreto davanti alla porta”.

Sull’esultanza dei tifosi per il rigore sbagliato dagli avversari: “È stato importante mantenere la porta imbattuta, anche perché mancavano altri due minuti e quindi è sempre un peccato prendere gol su una situazione dove si poteva evitare quel calcio di rigore. Volevamo regalare una gioia ai tifosi perché era l’ultima partita in casa, poi vedremo se ci sarà l’opportunità di giocare i playoff al Mazzella. Cercheremo in tutti i modi di farli in casa perché l’obiettivo è quello di arrivare secondi. Siamo lì e lotteremo fino alla fine”.

Al San Francesco ritroverà la Nocerina per il big match dell’ultima giornata: “Ho trascorso tre anni a Nocera, per me sarà una partita molto bella. Sarà una gara maschia, si affronteranno due squadre molto forti e attrezzate. Il clima sarà caldissimo perché al San Francesco c’è sempre un grande pubblico. Domenica ci sarà una grande battaglia perché in palio c’è il secondo posto”.