Ricostruzione, Castagna incontra il sottosegretario Ferrante

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 marzo, il coordinatore di Forza Isola dell’isola d’Ischia Giovan Battista Castagna ha incontrato a Napoli – presso la sede dell’assessorato ai Lavori Pubblici – il sottosegretario alle Infastrutture on. Tullio Ferrante, nell’ambito dell’iniziativa “Mit incontra” promossa dallo stesso esponente politico di Forza Italia per raccogliere le istanze provenienti dai territori.

Castagna si è soffermato sulle problematiche tuttora legate alla ricostruzione post sisma e all’emergenza frana, sottolineando nel contempo una serie di ataviche carenze presenti sul territorio dell’isola d’Ischia e che finiscono inevitabilmente per condizionare la popolazione nella sua quotidianità. Proprio per questo, il coordinatore locale di FI ha chiesto al sottosegretario di potersi recare in visita ad Ischia anche per incontrare le categorie produttive e raccogliere richieste e suggerimenti, invito che è stato accolto con entusiasmo dall’on. Ferrante.

«E’ stato un incontro intenso e proficuo – ha dichiarato Giovan Battista Castagna – che va nel solco della costante interlocuzione con un governo che sta dimostrando attenzione e vicinanza ad un territorio come il nostro martoriato da recenti calamità naturali ma che deve fare i conti anche con problematiche connesse all’insularità. Risposte ne sono già arrivate, come testimoniano i fondi destinati alla frana e soprattutto un decreto ad hoc, e sono certo che ne arriveranno ancora».