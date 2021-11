Ricette di pasta, ecco le migliori

Le ricette di piatti a base di pasta sono molto facili da preparare e si possono adattare a ogni occasione, in base agli ingredienti usati. Stai cercando delle idee per un pranzo facile, veloce ed economico? Anche se ti trovi in un periodo frenetico, c’è sicuramente una ricetta di pasta che si adatta a tutte le tue esigenze. Dunque, se stai cercando uno spunto sfizioso da cui trarre ispirazione, hai due possibilità. Puoi scegliere tra secondi piatti da preparare velocemente quando si ha poco tempo oppure puoi scoprire in questo articolo dei consigli per ottenere un primo piatto gustoso e rapido da realizzare.

Sugo o non sugo, questo è il dilemma

Se si può definire quale sia una delle ricette di pasta più popolari e diffuse, quella che prevede l’aggiunta di sugo di pomodoro è sicuramente tra le candidate. Realizzare questo condimento non è affatto difficile, ma ci vuole un pochino di esperienza. Innanzitutto occorre soffriggere uno o due denti di aglio, oppure mezza cipolla a cubetti. Poi si può aggiungere un po’ di origano o del basilico, meglio se fresco. Quindi aggiungi la passata di pomodoro e lascia cuocere per venti o trenta minuti. Il tempo ideale è quello che serve per far bollire l’acqua, che va salata, e poi la pasta. Mescola la pasta e il sugo, a cui puoi aggiungere del parmigiano, della ricotta salata o la mozzarella a cubetti direttamente in pentola, a fiamma spenta. il piatto diventa super goloso e filante!

Se non hai tempo di preparare il sugo, puoi fare la pasta al burro. Per prepararla devi mettere sia le noci di burro, una per commensale, sia il formaggio grattugiato direttamente nella pentola, dopo aver scolato la pasta bollita. Mescola bene e in fretta per permettere all’amido della pasta di amalgamarsi con il grasso del burro e del formaggio, creando una crema da leccarsi i baffi.

La pasta ripiena, rapida e golosa

Figlia del riciclo degli avanzi, la pasta ripiena è un must have per chi va sempre di fretta. Anche nei supermercati si possono comprare diversi formati, come i tortelli, gli agnolotti, i ravioli e i panzerotti. Anche il ripieno può cambiare, non solo la forma. Quelli classici sono di carne, di prosciutto crudo o di magro, che non è altro che ricotta e spinaci. A seconda del ripieno puoi scegliere un condimento differente, ma quasi sicuramente si sposa bene con del burro e salvia o del sugo di pomodoro.

Come puoi notare, le opzioni per i tuoi ingredienti e i piatti di pasta che puoi realizzare non mancano. Basta tenere sempre a mente un caposaldo della tradizione gastronomica italiana. Infatti sono gli ingredienti semplici e la cura nella preparazione, a fare la differenza. Se le materie prime sono di qualità e si cucinano con rispetto e amore, anche i meno esperti possono preparare piatti di pasta davvero ottimi. Basta provare per credere!