Real Forio, Billone condannato da Billone

9 punti in 11 partite, 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, 11 gol fatti e 17 subiti, quartultima posizione in classifica: è questo il percorso di Giuseppe Billone Monti nel Real Forio prima dell’esonero di ieri dopo l’unica sconfitta che ci poteva stare.

Un esonero che arriva con tre settimane di ritardo congelato, evidentemente, dalle vittorie in casa contro Sant’Antonio Abate (1-0) e contro il Saviano (2-0): le uniche due del campionato. Un esonero che viene da lontano e che arriva nel momento peggiore per la squadra. Fino a domenica, infatti, anche a causa dei cattivi comportamenti dei calciatori, il Forio non aveva mai avuto più scusanti e più motivi per perdere.

Legare l’esonero alla sconfitta contro l’Ischia è l’errore più comune. L’esonero di Giuseppe Monti, ma anche lui lo sa molto bene, sarebbe dovuto arrivare alla 5° giornata. Proprio quanto il tecnico esonerato aveva dato alla società la sua disponibilità ad interrompere il rapporto.

Il Real Forio riesce a fare due errori nella stessa volta. Ma gli errori di questa società sono un po’ sotto gli occhi di tutti. Da agosto abbiamo iniziato ad evidenziare le cose che non andavano in casa biancoverde. Una narrazione così vera e così legata alla realtà che ci premia anche se, in verità, aver la medaglia di quelli che le cose le vedono prima e le dicono anche non è il nostro obiettivo.

Una squadra tirata su male, con troppe indulgenze attorno e con un collettivo che ha mostrato tutta la sua inadeguatezza, non solo alla categoria bensì all’impegno e alla responsabilità.

Sono le parole di Michele Castagliuolo e del capitano Accurso che risuonano come il vero j’accuse verso chi ha messo avanti la propria esigenza di protestare rispetto alla necessità, invece, di conservare e preservare l’integrità del gruppo.

Contro l’Ischia erano in sei a non essere a disposizione. Alcuni neanche presenti al Campo a tifare Forio. Sentimento e dimostrazione di estraneità al gruppo e alla missione comune.

Il comunicato ufficiale del Real Forio per l’esonero è striminzito: “Il Real Forio 2014 comunica che Giuseppe Monti non è più l’allenatore responsabile della prima squadra. A mister Monti un ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi, con grande professionalità ed umanità, e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni”.

Le parole più dure lette nel merito di questo esonero sono quelle di Franco Impagliazzo. “Purtroppo questo calcio non ha più regole, questa è la peggiore scelta fatta sull’isola d’Ischia da una società di calcio negli ultimi 60 anni, mi viene da vomitare” commenta Taratà ad un post social di Giovanni Sasso.

Un commento legato all’amicizia, sicuramente, ma che non è specchio della realtà ma che ci riporta con i piedi per terra e ci fa comprendere quanto il Real Forio abbia sbagliato non come decisione bensì come tempistica.

Se domenica il Forio avesse vinto o pareggiato contro la capolista, cosa sarebbe cambiato? Il Real Forio avrebbe risolto i suoi problemi e Monti era ancora il migliore da tenere sulla panchina?