Rappresentatività, anno zero | #4WD

Mi risulta che all’inizio di questa settimana siano stati ad Ischia i rappresentanti di un’importante banca d’investimenti europea venuti direttamente dal Benelux, che hanno incontrato alcuni professionisti ed esponenti di categoria per presentare le loro intenzioni piuttosto importanti di supportare uno sviluppo sostenibile della nostra Isola attraverso finanziamenti ingentissimi, ma soprattutto sottoponendo con grande sorpresa dei presenti uno studio preventivo di grande accuratezza e competenza sulle nostre potenzialità e, perché no, sulle attuali criticità.

Mi riferiscono, altresì, che nessun rappresentante delle sei amministrazioni locali, pur invitate, avrebbe partecipato all’incontro. Forse perché il tutto si è svolto in inglese, lingua non alla loro portata? O forse perché da parte di certi sindaci e dei loro uomini di Giunta non c’è stata neppure la capacità di cogliere il senso di un incontro del genere e predisporre una delegazione utile e adeguata a comprenderne le enormi opportunità derivanti?

La crisi di rappresentatività che avvolge la nostra Comunità per colpa di una pseudo-classe dirigente del tutto inadeguata e incapace di guardare a un futuro che già da tempo ci sta saltando inesorabilmente addosso, trovandoci impreparati e provocando annate di crisi nera come quella che sta per concludersi, è un problema serissimo che dovrebbe farci riflettere, svegliando tutti noi da quel torpore irreversibile in cui il nostro egoismo e la nostra totale mancanza di competenza e spirito critico ci ha fatto sprofondare. I nostri giovani neo-diplomati continuano a vagare senza meta nel corso delle loro giornate, incapaci di identificare un orientamento serio da parte della società in cui vivono e trovare lo stimolo di percorrere finalmente quella che potrebbe essere la loro strada verso l’avvenire; molti capitani d’azienda, anche tra quelli apparentemente più solidi, stanno seriamente valutando piani di dismissione dei loro investimenti isolani; e come se non bastasse, il perdurare dei rincari del costo della vita, tra energia, inflazione e tassi d’interesse, rischia di mandare in default migliaia di famiglie. E a Ischia cosa succede? Enzo Ferrandino e compagni stanziano i soldi per le luminarie natalizie: ovvero, il massimo delle loro iniziative programmatiche che si ripete stancamente!

Vogliamo aspettare lo sfacelo totale o ci diamo finalmente una regolata?