Prospettive calcistiche | #4WD

A giudicare dalle prime mosse di calciomercato, nel nostro gruppo di tifosi del Napoli abbiamo fatto alcune riflessioni.

Le milanesi stanno gioco forza perdendo pezzi importanti ovvero si trovano nelle condizioni di non poter riscattare calciatori importanti della loro rosa.

La torinese bianconera è in pieno clima rifondazione, dopo il patteggiamento e in attesa delle decisioni Uefa, per cui al momento l’unica certezza che la riguarda per il futuro sono i giovani già in rosa lo scorso anno e il riscatto molto a buon mercato di Milik (uno scarto del Napoli).

Le romane ancora brancolano nel buio, tra desideri attualmente irrealizzabili e possibili partenze illustri: un clima, questo, che dovrebbe tenerle lontane da un deciso miglioramento delle rispettive posizioni uscenti in classifica.

In questo contesto, sebbene sembri ormai scontata la partenza di Kim, il Napoli sembra l’unica società in grado di contenere le cessioni di rilievo e, come ho già avuto modo di scrivere qualche settimana fa, approfittare delle cospicue entrate per rifinire ulteriormente la rosa e poter consolidare la leadership puntando al primato per il secondo anno di fila: un obiettivo che, dopo la disfatta a favore del Milan nel campionato 1987/88, rappresenterebbe un altro storico primato per gli Azzurri.

In queste condizioni, dalla vincita di un altro scudetto ad un migliore piazzamento in Champions già sfiorato quest’anno, tutto sembra possibile.

Naturalmente, restando con i piedi per terra, va ricordato che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E come sempre, ci toccherà fare i conti con quella volontà dei De Laurentiis che solitamente ha sempre posto il bastone tra le ruote tra noi e la voglia di vincere ma che, dopo il campionato terminato da poco, merita senza dubbio un po’ di fiducia in più e una prova d’appello rispetto alle ambizioni pubblicamente dichiarate e alla consueta ricerca del risultato di bilancio.

In ogni caso, per come stanno attualmente le cose, quella di AdL è indiscutibilmente la gestione più virtuosa e proficua di tutta la massima serie calcistica italiana. E tutto lascia pensare che conserverà questo ruolo ancora abbastanza a lungo.

p.s. auguri di buon onomastico a tutti i “San Giovanni”.