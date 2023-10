Promozione. Procida, arriva un altro pareggio. 1-1 con l’Afragola

Secondo pareggio consecutivo per il Procida che, dopo l’1-1 ottenuto sul terreno di gioco del Cellole, impatta con lo stesso risultato allo ‘Spinetti’ contro la Virtus Afragola. I primi minuti della partita sono di studio ed è il tatticismo a prevalere. La prima vera chance la creano gli ospiti con Balsamo, il suo tiro però termina direttamente a lato.

Il Procida, con il trascorrere dei minuti, riesce a trovare gli spazi giusti e con Toni Costagliola sblocca la sfida: l’attaccante isolano è abile a scoccare un mancino ben calibrato sul quale Speranza non può nulla. Al 14′ è Veneziano a sfiorare il gol su assist di Minauda, l’estremo difensore della Virtus Afragolese, tuttavia, è bravo a opporsi. I biancorossi sono padroni del pallino del gioco, ma non riescono a trovare la via del 2-0. I ritmi calano e il primo tempo non regala ulteriori emozioni Al 52′ Sepe si fa vedere con un tiro che Lamarra neutralizza.

La Virtus Afragola spinge alla ricerca del pareggio e con Mazza riesce a riequilibrare la partita. Al 66′ è nuovamente Sepe ad affacciarsi dalle parti dell’area di rigore isolana con un tiro che Lamarra spinge in calcio d’angolo. Il Procida replica con un’azione personale di Toni Costagliola che Del Giudice, entrato per sostituire l’infortunato Speranza, para. L’ultimo squillo è ancora dei padroni di casa ma Atale, servito da Toni Costagliola, da buona posizione non inquadra lo specchio della porta.

IL TABELLINO_ PROCIDA – V. AFRAGOLA 1-1

Procida: Lamarra, Gamba A., Veneziano, Piro (Gamba M.), Minauda, Renifilo, Muro, Vanzanella (Atale), De Luise, Costagliola A., Costagliola L. A disposizione: Lubrano Lavandera W., D’Orio, Pisano, Scotto, Aurelio, Lubrano Lavandera M., Visaggio. Allenatore: Lubrano Lavandera.

Virtus Afragola Soccer: Speranza (Del Giudice), Iaquinangelo (Ronga A.), Spina, Ciccone, Medugno, Varese, Balsamo (D’Ambrosio), Vives, Ronga D., Mazza, Sepe (Silvestro). A disposizione: Minichini, Caccavale, Castaldi, Mandico. Allenatore: Sicuranza.

Arbitro: Di Nola di Castellammare di Stabia.

Ammoniti Gamba A. (P), Veneziano (P), Piro (P), Gamba M. (P), Medugno (V), Vives (V)

Marcatori: 9’ Costagliola A. (P), 54′ Mazza (V).