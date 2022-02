Prevenzione del rischio cardiovascolare, l’11 marzo giornata alla Farmacia Isolaverde

Una delle maggiori cause di malattia, invalidità e morte in Italia sono le malattie cardiovascolari. Questo raggruppamento raccoglie una serie di patologie come le malattie ischemiche del cuore, l’infarto acuto, l’angina pectoris, l’ictus ischemico ed emorragico nel cervello. Le malattie cardiovascolari sono in larga parte prevenibili, in quanto legati a fattori di rischio modificabili, come peso, stile di vita, ecc. Uno dei problemi principali è che l’insorgenza di queste malattie è in gran parte inizialmente asintomatica e possono passare molti anni prima che si manifesti qualche sintomo se non una patologia in tutta la sua gravità; le persone tendono a sottovalutare questo rischio e spesso si rivolgono al medico quando ormai la patologia è in uno stato avanzato oppure la scoprono accidentalmente nel corso di altri percorsi diagnostici.

L’11 Marzo 2022 nella Farmacia Isolaverde si terrà la giornata di prevenzione del rischio cardiovascolare. Lo scopo di questa iniziativa è di individuare soggetti che presentano fattori di rischio per malattie cardiovascolari ma che non sono in terapia medica, in modo da indirizzarli presso le strutture adeguate.

In questa giornata selezioneremo per appuntamento soggetti di ambo i sessi, nella fascia di età 35-55 anni e raccoglieremo una serie di dati quali: peso, altezza, pressione, abitudini di vita; eseguiremo inoltre una serie di analisi: glicemia, colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi.

Qualora dovessero emergere fattori di rischio, il cliente potrà rivolgersi al proprio medico per approfondire il proprio stato di salute e intraprendere percorsi terapeutici in grado di abbassare il rischio cardiovascolare. Il tutto sarà a titolo gratuito.

Per prenotazioni potete chiamare il 081 18658467 oppure utilzzate il seguente link: Book Your Appointment with Farmacia Isolaverde – Medical/Clinic/Dentist (setmore.com)