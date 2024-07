Preventivo per l’impianto fotovoltaico: guida al risparmio intelligente

I numeri relativi al fotovoltaico in Italia parlano chiaro: dai 21,26 GW, già incoraggianti del 2021, di cui si parla in questo articolo, siamo cresciuti di oltre 2,6 GW, per un totale di 1.597.447 impianti fotovoltaici.

Qui puoi consultare tutti i dati statistici completi a cura del GSE.

Il dato di fatto è questo: sempre più persone e aziende sono consapevoli dei benefici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico. Questo, unito a una maggiore informazione e ai numerosi incentivi statali, spinge sempre di più verso l’impiego dell’energia solare per alimentare le proprie utenze domestiche o aziendali.

Se anche tu sei tra coloro che stanno valutando la possibilità di installare un impianto fotovoltaico, probabilmente ti sarai già imbattuto in aziende che offrono preventivi gratuiti e offerte che sembrano incredibilmente convenienti e vantaggiose.

Se l’idea di doverti districare tra diverse proposte di preventivo un po’ ti spiazza, perché accende diversi dubbi e altrettante incertezze, nei paragrafi di questo articolo troverai alcuni consigli utili per individuare i migliori preventivi per l’impianto fotovoltaico.

Questo ti permetterà di valutare obiettivamente le proposte che riceverai e ti aiuterà a scegliere con maggiore sicurezza l’azienda a cui affiderai l’installazione del tuo impianto fotovoltaico.

Primo consiglio: non fermarti al primo preventivo

La cosa migliore è chiedere almeno 3-4 preventivi, in modo da avere maggiore possibilità di effettuare delle comparazioni. Come vedremo nei prossimi paragrafi, dovrai verificare che siano presenti tutte le voci fondamentali, utili per avere un’idea chiara, precisa e trasparente di ciò che spenderai e perché.

Ad ogni modo, avere più preventivi ti permetterà di valutare sia la convenienza della proposta, ma anche la serietà dell’azienda: il paragone tra più soluzioni mette facilmente in risalto l’eventuale mancanza di dati, di chiarezza e trasparenza.

In altre parole, se hai modo di verificare le offerte di più aziende contemporaneamente, sarà più facile verificare cosa ti viene offerto da ciascuna, valutando, coi tuoi tempi, la soluzione più idonea alle tue esigenze energetiche e di budget.

Secondo consiglio: è giusto chiedere più preventivi, ma non farlo a caso

Chiarito che la soluzione più idonea è chiedere più preventivi, il secondo consiglio che ti diamo è quello di non procedere a caso.

Non ha senso inviare richieste di preventivi a caso, compilando tutti i moduli che trovi di volta in volta sui vari siti web.

Anzi, questo non fa altro che alimentare la tua confusione, mettendoti davanti a una scelta che prevede troppe opzioni. Infatti, quello che succede in questi casi è semplice: non sapendo cosa scegliere, si tende a rimandare continuamente la scelta, finendo col rinunciare.

Sii strategico: seleziona le 3-4 aziende a cui chiedere i tuoi preventivi, sulla base della professionalità che ti trasmettono, dei casi studi mostrati tra le pagine dei siti o nei profili social, delle recensioni dei clienti.

Informati sui marchi adoperati (di solito sono riportati sui siti web) e prediligi aziende che utilizzando marchi conosciuti e leader nel settore, poiché ti offrono garanzie più estese e generalmente servizi di assistenza clienti veloci ed efficienti.

Se nella tua cerchia hai amici, parenti e conoscenti che da poco hanno installato un impianto e si ritengono soddisfatti, parti da quelle aziende.

Ricorda: spesso cerchiamo online soluzioni che abbiamo a portata di mano. Non sottovalutare, dunque, le soluzioni offerte dai tuoi fornitori locali: spesso sono più vicini di quanto sembra, ma magari non ne sei a conoscenza.

Terzo consiglio: verifica che il tuo preventivo sia completo

Accertati che il preventivo sia completo, dettagliato, chiaro e comprensibile in tutte le sue parti.

Nello specifico, un preventivo che si rispetti deve contenere queste informazioni fondamentali.

La descrizione dettagliata dell’impianto

La sezione dedicata all’impianto fotovoltaico deve essere la più completa possibile. Si parte dalla potenza nominale dell’impianto in kWp, per poi specificare la tipologia di moduli fotovoltaici utilizzati (policristallino, monocristallino, ecc.) e il loro numero. Fondamentale è conoscere la marca e il modello dei moduli, così come dell’inverter, il dispositivo che converte l’energia dal sole in corrente elettrica utilizzabile. Se presente, il preventivo deve includere anche le informazioni sul sistema di accumulo, con marca, modello e capacità. Infine, non vanno trascurati i componenti accessori e il cablaggio.

I costi trasparenti per una scelta informata

La voce relativa ai costi deve specificare il prezzo unitario dei moduli fotovoltaici, dell’inverter e del sistema di accumulo (se presente). Non possono mancare i costi della manodopera per l’installazione, le spese per il trasporto e la logistica, così come gli oneri professionali per la progettazione e le pratiche burocratiche. Infine, devono essere chiaramente indicate l’IVA e le altre imposte applicabili.

Un eventuale calcolo che preveda la fruizione di bonus e detrazioni fiscali, come ad esempio il Superbonus 70%, che puoi approfondire qui, non dovrebbe mancare.

Condizioni chiare per un’installazione serena

Il preventivo deve specificare le modalità di pagamento, i tempi previsti per l’installazione dell’impianto e le garanzie offerte su moduli fotovoltaici, inverter e sistema di accumulo (se presente). Non vanno trascurate le condizioni di validità della garanzia e le informazioni sulle agevolazioni fiscali e gli incentivi disponibili.

Informazioni aggiuntive per una scelta ponderata

Un preventivo di qualità dovrebbe includere anche un resoconto dell’analisi energetica, una simulazione della produzione di energia e una stima del risparmio in bolletta. Inoltre, è utile trovare indicazioni sulle normative di riferimento per l’installazione degli impianti fotovoltaici e sulle condizioni generali del preventivo, come la sua validità e il foro competente per eventuali controversie.

Infine, un preventivo fotovoltaico veramente impeccabile dovrebbe includere anche un sopralluogo gratuito per valutare l’abitazione e il tetto, una proposta di finanziamento personalizzata, un servizio di monitoraggio dell’impianto e un servizio di manutenzione programmata.

Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di leggere questa guida, dedicata al preventivo impianto fotovoltaico: la pagina ti offre anche un simulatore semplice e intuivo che ti permette di ottenere una stima dell’importo medio tua bolletta della luce, dopo che avrai installato il tuo impianto fotovoltaico.