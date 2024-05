Come funzionano i pannelli solari bifacciali? Tutte le informazioni da conoscere

I pannelli solari bifacciali costituiscono una delle più recenti innovazioni nel settore del fotovoltaico. A differenza dei modelli tradizionali, che assorbono la luce solare solo dal lato superiore, sono concepiti per catturarla da entrambi i lati. Comprendere il loro funzionamento e i benefici che offrono, dunque, è fondamentale per valutare l’adozione di questa tecnologia avanzata.

Cosa sono i pannelli solari bifacciali: il principio di funzionamento

Come appena anticipato, i pannelli fotovoltaici bifacciali sono progettati per massimizzare la cattura della luce solare, utilizzando sia il lato superiore che quello inferiore. Si differenziano quindi dai modelli monofacciali, concepiti per assorbire la luce esclusivamente dalla superficie esposta.

Per ciò che riguarda la struttura, i pannelli bifacciali sono costituiti da celle solari realizzate in materiali semitrasparenti, che permettono la penetrazione della luce su entrambi i lati. Anche la parte posteriore è rivestita con una superficie riflettente, che contribuisce a catturare e indirizzare la luce solare riflessa dal terreno o dalle superfici circostanti.

Maggiore efficienza e versatilità di applicazione

Grazie alla loro speciale struttura, i pannelli fotovoltaici bifacciali offrono concreti vantaggi. Tanto per cominciare, l’assorbimento della luce su entrambi i lati del dispositivo consente una maggiore produzione di energia rispetto ai pannelli monofacciali di dimensioni simili.

Tale caratteristica risulta particolarmente evidente in condizioni in cui il suolo o le superfici circostanti sono altamente riflettenti, come in presenza di neve o sabbia, o comunque quando i pannelli vengono montati su supporti che riflettono bene la luce solare.

I pannelli bifacciali, in aggiunta, offrono una soluzione efficiente per l’ottimizzazione dello spazio. Perfetti da installare in aree dalle metrature limitate, garantiscono un rendimento più elevato per unità di superficie. Possono anche essere montati su tetti, parcheggi e altre strutture, sfruttando al massimo la luce riflessa dalle superfici sottostanti.

Risparmio concreto sui costi energetici

Infine, nonostante i pannelli bifacciali presentino un costo d’installazione più elevato rispetto ai modelli tradizionali, il loro maggiore rendimento energetico può portare a un recupero dell’investimento più rapido. Ciò si traduce in una riduzione significativa delle bollette dell’elettricità nel lungo periodo.

È semplice comprendere, dunque, come i pannelli bifacciali costituiscano un significativo progresso nell’ottimizzazione dello spazio e nell’efficienza energetica nel settore del fotovoltaico solare.