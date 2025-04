Lacco Ameno, continuano i lavori alle condotte fognarie post alluvione sul Corso Angelo Rizzoli

Sul Corso Angelo Rizzoli a Lacco Ameno parte l’intervento di riparazione della fogna danneggiata dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022, rientranti tra quelli approvati dal commissario Legnini e di cui è soggetto attuatore l’Evi. Si tratta di eseguire “lavori di ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria bianca e nera, a causa della sovrapressione idraulica causata dall’evento calamitoso”. I lavori avranno inizio il 1 aprile e dovrebbero concludersi il giorno 4.

Per consentire l’intervento il sindaco Giacomo Pascale ha adottato apposita ordinanza che dispone divieto di sosta e chiusura al traffico.

La stessa Evi aveva richiesto l’emissione di un provvedimento «di divieto di sosta e di interdizione al traffico veicolare in Corso Angelo Rizzali, nel tratto tra via Cristoforo Colombo e Piazza Santa Restituta, al fine di consentire la movimentazione degli automezzi all’uopo necessari allo svolgimento delle attività di relining, propedeutiche al ripristino funzionale della rete fognaria bianca e nera esistente nella suddetta strada, a partire da lunedì prossimo 31 marzo, a tutto il giorno 4 aprile c.a., dalle ore 8:00 alle ore 18:00».

Come riporta l’ordinanza, a seguito di colloqui intercorsi si è addivenuti al ridimensionamento sia dei giorni dedicati ai lavori, sia della fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, al fine di consentire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella”, presso il Plesso Scolastico “Principe di Piemonte”.

Pascale evidenzia la necessità di «ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale circolazione», garantendo al contempo che i lavori si svolgano nella massima sicurezza, non senza porre in risalto «la straordinarietà e l’eccezionale rilevanza degli eventi».

L’ordinanza sindacale dunque dispone «al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di Relining e propedeutiche ai lavori di ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria bianca e nera, a causa della sovrapressione idraulica causata dall’evento calamitoso del 26.11.2022, da svolgersi a cura della EVI S.p.A., si adottano i seguenti provvedimenti dal giorno 1.4.2025 al giorno 4.4.2025, a partire dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e fino al termine delle attività in parola, fatte salve proroghe dovute ad imprevisti o ad interruzioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi logistici, nel qual caso il presente atto si considererà prorogato fino all’esecuzione degli stessi lavori senza necessità di predisporre ulteriori ordinanze, previa preventiva comunicazione a cura della EVI S.p.A.:

l’istituzione del divieto di sosta temporaneo in Corso Angelo Rizzoli, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via Cristoforo Colombo ed il civico 75-77 (“Farmacia Cantone”);

la chiusura totale al traffico veicolare temporaneo di Corso Angelo Rizzoli, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via Cristoforo Colombo ed il civico 75-77 (“Farmacia Cantone”)».

Viene anche precisato che «il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e, pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, le strade interessate dalla presente ordinanza saranno prontamente riaperte in sicurezza, al fine di ridurre il più possibile i disagi alla circolazioni ed ai residenti della zona».

Pascale: Intervento innovatico con il relining puntuale CIPP- Packers”

“Vi informo che è terminato il primo STEP dell’intervento specialistico “Attività Relining” eseguito sulla nostra condotta fognaria lungo il Corso Angelo Rizzoli.

Questa tecnica di risanamento denominata relining puntuale CIPP- Packers che consiste nell’inserimento di un tronchetto di tessuto in fibra di vetro impregnato con resina epossidica che va a risanare puntualmente il giunto o la lesione intercettata all’interno della condotta risanando i giunti affinché non ci siano ancora infiltrazioni di acqua marina che mista a sabbia riduceva la portata e la funzionalità.

Questa tecnica ha consentito di intervenire senza necessità di operare scavi a cielo aperto e limitando il disagio alla viabilità.

Continueremo la prossima settimana, a completare gli interventi necessari sul tratto di condotta ancora ammalorata dai marosi con l’auspicio di risanare completamente l’impianto e renderlo perfettamente funzionale.

Ringrazio il commissario On. Legnini, la EVI spa, soggetto attuatore dell’intervento, l’Ing. Trani, la Società incaricata WPR Service, gli operai che stanno dando la massima collaborazione” si legge nella nota del primo cittadino di Lacco Ameno.