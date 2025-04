Ischia, completata la nomina del Nucleo di Valutazione: arrivano Cigliano e Molino

Con il decreto n. 35 del 3 aprile 2025, il Sindaco Vincenzo Ferrandino ha formalizzato la nuova composizione del Nucleo di Valutazione del Comune di Ischia, organismo fondamentale per il controllo e la verifica dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Dopo la precedente nomina parziale del luglio 2024, completata attraverso un avviso pubblico e successive riaperture dei termini per la selezione, l’Amministrazione ha individuato i due componenti esterni che andranno a comporre il nuovo Nucleo. Si tratta del dottor Antonio Cigliano (diretta espressione del primo cittadino) e del dottor Enrico Molino (in quota Sciarappa). Entrambi sono stati selezionati in base ai requisiti professionali e curricolari previsti dal bando.

La decisione arriva sia dopo la composizione parziale del Nucleo, sia dopo le dimissioni irrevocabili del precedente presidente del Nucleo di Valutazione, l’avvocato Alessandra Piricelli che aveva optato per la carica di consigliere comunale con la surroga della mai dimenticata Carolina Monti. La presidenza è stata confermata all’avvocato Mariangela Calise, già nominata con decreto sindacale del 29 luglio 2024. A lei spetterà ora la guida dell’organo di valutazione per la durata residua del mandato amministrativo.

Il nuovo incarico avrà validità fino alla fine del mandato del sindaco attualmente in carica, salvo revoca per inadempimenti o modifiche normative. Il compenso previsto per i componenti del Nucleo sarà pari al 70% di quello previsto per i membri del collegio dei revisori dei conti.