Presentato il Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana GOLD”. Dicembre il mese di Debora Vicidomini

Leo Pugliese | Grande successo per la presentazione ufficiale del Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana GOLD”, svoltasi presso l’area eventi dell’Hotel Gran Torino di Abano Terme, in provincia di Padova. L’evento, organizzato dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ha messo in luce l’eleganza e il carisma delle protagoniste di questa edizione, giunta al suo 22º anno di pubblicazione. Da oltre due decenni, questo calendario celebra non solo la bellezza esteriore, ma anche il ruolo centrale delle mamme nella società, mettendone in evidenza fascino, personalità e valori.

Le protagoniste degli scatti del calendario 2025 sono le vincitrici della Finale Nazionale 2024 del concorso “Miss Mamma Italiana GOLD”, dedicato alle donne di età compresa tra i 46 e i 55 anni. Questo format unico, che si distingue per l’autenticità delle sue partecipanti, ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo della mamma come pilastro della famiglia e della comunità, dimostrando che la bellezza non ha età e che ogni donna porta con sé un bagaglio di esperienze, forza e femminilità.

Gli scatti del calendario, curati dalla fotografa Gioria Teti, catturano l’essenza delle partecipanti, esaltandone il portamento, il fascino naturale e l’eleganza. Ogni mese è rappresentato da una delle vincitrici, che con il proprio sorriso, la propria espressività e la propria storia personale dona al calendario un valore aggiunto, fatto di autenticità e umanità.

Tra le protagoniste di quest’anno, un posto speciale è riservato a Debora Vicidomini, originaria di Procida, che è stata scelta come volto del mese di dicembre. La Vicidomini, con il suo sorriso radioso e la bellezza tipica della sua terra d’origine, rappresenta un omaggio al fascino mediterraneo e alla cultura isolana. Procida, nominata Capitale Italiana della Cultura nel 2022, continua a brillare attraverso figure come Debora, che portano con sé il calore e i colori della loro isola anche in eventi di portata nazionale. La sua partecipazione al calendario non è solo un riconoscimento alla sua bellezza, ma anche un tributo alle radici culturali e alla forza delle donne del Sud.

Il concorso “Miss Mamma Italiana GOLD” rappresenta un’occasione unica per celebrare la donna e, in particolare, le mamme che affrontano con determinazione e amore il loro ruolo nella società. Il format include diverse categorie, permettendo a donne di ogni età di partecipare. La sezione GOLD, nello specifico, è dedicata alle mamme tra i 46 e i 55 anni, un’età che unisce esperienza, maturità e un fascino senza tempo. La bellezza che emerge non è solo esteriore, ma è una bellezza vissuta: quella di donne che hanno affrontato sfide, costruito famiglie e coltivato passioni.

Durante la presentazione, il fondatore del concorso, Paolo Teti, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per promuovere una visione positiva e inclusiva della bellezza femminile. “Miss Mamma Italiana GOLD” non si limita a essere un concorso di bellezza: è un progetto culturale che abbraccia valori come la famiglia, l’autenticità e la celebrazione della donna in ogni fase della sua vita.

L’evento di Abano Terme si è rivelato un momento speciale di condivisione ed emozione. Le protagoniste del calendario hanno sfilato davanti al pubblico, indossando abiti eleganti e raccontando brevemente le loro storie. Ogni scatto del calendario 2025 racchiude un messaggio, un frammento di vita e un esempio di come la bellezza possa essere espressione di forza interiore e autenticità.

Il calendario, che sarà distribuito in tutta Italia, non è solo un oggetto celebrativo, ma diventa anche un mezzo per raccontare il mondo delle mamme italiane: donne che, pur tra mille impegni quotidiani, trovano il tempo per prendersi cura di sé stesse, dimostrando che essere mamma non significa rinunciare alla propria femminilità.

La presenza di Debora Vicidomini nel mese di dicembre rappresenta un simbolo di chiusura dell’anno all’insegna della grazia e della bellezza mediterranea. Il suo volto accompagnerà il periodo natalizio, richiamando il calore e la luce tipici della sua terra d’origine.

Con la pubblicazione del Calendario 2025 di “Miss Mamma Italiana GOLD”, il concorso si conferma una vetrina importante per promuovere la bellezza autentica e i valori familiari. Un’opera che, mese dopo mese, racconta storie di donne straordinarie, capaci di ispirare e di rappresentare un modello positivo per tutta la società.