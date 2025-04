A Sant’Angelo una stazione di ricarica per il veicolo elettrico dei Carabinieri

Il Comune conferma il proprio impegno a favore della sicurezza e dell’ordine pubblico, specie in vista della stagione turistica 2025. Con la determinazione n. 40 del 7 aprile 2025, il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo, arch. Alessandro Vacca, ha affidato i lavori per la realizzazione di una stazione di ricarica destinata al veicolo elettrico in dotazione all’Arma dei Carabinieri presso il presidio stagionale di Sant’Angelo.

L’iniziativa si inserisce nel solco di un progetto già avviato nel 2023, quando – in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Ischia – fu istituito un presidio di Polizia di Stato nella rinomata località turistica. L’esperimento ha portato risultati positivi in termini di controllo del territorio, prevenzione dei reati e percezione di sicurezza da parte di cittadini e visitatori. Alla luce di questi esiti, la Giunta ha deciso di confermare anche per l’estate 2025 la presenza delle forze dell’ordine, rinnovando il comodato d’uso gratuito dei locali già destinati a presidio nel 2024.

Su richiesta della stessa Arma dei Carabinieri, che ha annunciato l’introduzione di un veicolo elettrico a uso militare (quadriciclo motorizzato leggero), il Comune ha predisposto un piccolo intervento mirato, comprendente: l’installazione di una presa di ricarica con quadro elettrico e dispositivi di sicurezza, una telecamera da 8MP con riconoscimento facciale, e la delimitazione dello stallo di sosta mediante due paletti e catena in plastica.

I lavori sono stati affidati direttamente alla ditta Impiantistica Buonomano di Gaetano Buonomano, con sede a Forio, per un importo totale di 1.500 euro, IVA compresa, in applicazione dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro. La spesa è stata impegnata sul capitolo 1043/10 del bilancio comunale e il contratto si intende perfezionato a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

Inoltre, per garantire la sicurezza del veicolo anche durante le ore notturne, è stato disposto che il Comando della Polizia Municipale condivida un link riservato per l’accesso remoto alle immagini di sorveglianza dell’area, in linea con le normative sulla privacy e i sistemi di videosorveglianza.

Il presidio sarà attivo dal 1° giugno al 31 ottobre 2025 e ospitato nei locali di via Comandante Maddalena n. 26, parte di un immobile di 60 mq preso in locazione dalla signora Paola Mattera a condizioni invariate rispetto allo scorso anno. Il progetto complessivo, a costo contenuto ma ad alto impatto operativo, consolida una presenza fondamentale sul territorio, specie durante i mesi a maggior afflusso turistico.