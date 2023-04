MILANO (ITALPRESS) – Un’altra notte tranquilla per Silvio

Berlusconi al San Raffaele di Milano. L’ex premier, da 12 giorni

ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica per

curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia

mielomonocitica cronica, prosegue le cure in ambito intensivo. Non sono previsti oggi nuovi bollettini medici.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).