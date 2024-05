Il Comune d’Ischia si prepara ai complessi lavori a Fondobosso. Area di interscambio, arrivano altri due incarichi

L’appalto per progettazione ed esecuzione del primo stralcio finanziato con risorse del Pnrr è già stato aggiudicato alla “P4Works” di Napoli per 3 milioni e mezzo. Dopo il collaudatore statico, adesso sono stati nominati l’ispettore di cantiere e il direttore operativo. L’iter è complesso, ma il progetto che sta a cuore a Enzo Ferrandino, ovvero la realizzazione dell’area di interscambio e di sosta per la messa in sicurezza della viabilità di Ischia alla località Fondobosso, va avanti. Una iniziativa che fa il paio con quella della rotatoria di Sant’Anna, nell’ottica della più ampia “razionalizzazione” della viabilità sul territorio che ha in animo di realizzare il sindaco.

Un progetto complesso e costoso, tanto che è stato suddiviso in stralci funzionali. Il primo stralcio che ci si prepara a realizzare è finanziato con risorse del Pnrr per l’importo di 4.976.808,61 euro, di cui 3.530.453,84 per i lavori. Dopo la validazione da parte del rup arch. Carmine Prevenzano, il Comune ha già finalizzato l’appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva, il servizio di coordinamento in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori. Appalto aggiudicato all’impresa “P4Works” di Napoli per l’importo complessivo di 3.458.001,06 euro oltre Iva, di cui: 3.271.749,94 per lavori al netto del ribasso. Il costo dei servizi tecnici (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ammonta a 135.397,60 euro.

Nelle more, però, la complessità e delicatezza delle opere da realizzare ha richiesto l’affidamento di ulteriori servizi tecnici. Ed infatti si era già provveduto ad affidare l’incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo a professionista esterno, l’ing. Antonio Ponticelli di Quarto. Un servizio il cui costo ammonta complessivamente a 56.881,76 euro. Adesso, sempre a causa della complessità dei lavori, lo stesso rup Provenzano ha evidenziato alla responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino la necessità di ulteriori due servizi di ingegneria e architettura per ricoprire i ruoli di ispettore di cantiere e di direttore operativo.

In entrambi i casi, per la verità, era stata ricercata la “collaborazione” dei vari responsabili di Servizio del Comune, mediante «la disponibilità da parte del personale in organico presso ciascun Servizio, con specifiche competenze tecniche, a svolgere le suddette prestazioni, anche in considerazione della dovuta esperienza professionale necessaria per lo svolgimento del servizio in parola». Ma non è pervenuto alcun riscontro positivo e dunque si è dovuto ricorrere ad incarichi esterni, mediante affidamento diretto. Per l’ispettore di cantiere l’importo è stato stimato in 11.343,94 euro oltre Cassa e Iva. Contrattando mediante la piattaforma telematica del Comune “TuttoGare” con il geom. Ciro Sasso, con studio a Ischia. Ritenuto equo il ribasso offerto del 3,13%, pari a 10.988,87 euro netti, la Baldino ha approvato la proposta del rup e il conseguente affidamento impegnando la somma complessiva di 14.076,74 euro.

Analoga procedura per il direttore operativo, la cui “parcella” base è stata calcolata in 18.906,57 euro oltre Cassa e Iva. Stavolta si è contrattato con il geom. Domenico Barbarossa di Volla, che ha offerto 18.653,22 euro netti, ovvero 23.894,77 complessivi. La Baldino ha formalizzato anche questo affidamento e dunque sono stati compiuti altri due passi importanti per procedere alla realizzazione dell’area di interscambio per quanto attiene il primo stralcio funzionale.