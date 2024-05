BRADISISMA Area Flegrea.  I nostri tecnici isolani Luigi Patalano e Pasquale Buono  per i rilievi di edifici danneggiati dal sisma.

Da stamattina il Geom. Luigi Patalano e il Geom. Pasquale Buono (Ciccio) sono stati richiamati dalla Struttura tecnica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per poter operare nell’area Flegrea e dintorni. L’incarico sarà quello di operare per circa 10 giorni e verificare le caratteristiche topologiche strutturali e la vulnerabilita’ sismica di edifici già danneggiati dai vari e numerosi ripetuti eventi sismici suc ceduti in questi ultimi mesi mediante la redazione di una scheda tecnica di primo livello denominata PLINIVS, verifiche dal cui esito ne determinera’ l’indice di vulnerabilità dell’area interessata e quindi il futuro dell’edificio e dello sviluppo territoriale.

Gli interventi di verifica riguardano circa 15000 edifici annotati dal Dipartimento con danni di vario livello e dislocati nellintera area di pozzuoli e dintorni.

E’ un incubo che non ha fine, ci dichiara il Geom Patalano. Dopo l’ultima missione che ci ha visti impegnati per oltre un mese per il sisma di Casamicciola terme, ci ritroviamo catapultati nuovamente in zona sensibilmente interessata da continui eventi sismici rilevanti che continuano a determinare danni ed a condizionare la vita quotidiana di chi vive in tale contesto. Condizioni critiche che vanno a modificare l’assetto sociale territoriale con desertificazione di interi quartieri e paralisi dell’economia locale.

A fronte di tutto quello che sta accadendo, per ora dobbiamo anche ritenerci fortunati visto che tra tanti danni non sono annotate vittime.

Comunque non vi è dubbio che agire subito in formazione, informazione, pianificazione degli interventi di miglioramento strutturale degli edifici e piano degli interventi di mitigazione del rischio di zona nonché la organizzazione operativa di tutte le associazioni di volontariato della protezione civile e’ di fondamentale importanza per la salvaguardia di ognuno di noi.

E quindi….. MAI ABBASSARE LA GUARDIA.