Patto di amicizia tra Procida e Pescina nel nome di Romo Tranquilli, fratello di Ignazio Silone

Con delibera di Giunta n° ° 265 del 13/10/2023 Procida e il comune di Pescina hanno siglato un patto di amicizia.

Premesso che il 27 ottobre 1932 Romolo Tranquilli, nato a Pescina, fratello di Ignazio Silone, pseudonimo di Secondino Tranquilli, perdeva la vita nell’ex carcere borbonico di Palazzo d’Avalos in seguito a ripetute torture subite durante l’istruttoria poliziesca e soprusi perpetrati dalla dittatura fascista e veniva seppellito all’interno del Cimitero Comunale di Procida;

che a Procida durante l’anno 2022 è stato celebrato il novantesimo anniversario dalla sua morte per mantenere vivo il ricordo della sua morte da innocente a causa della persecuzione politica;

che sono stati inaugurati eventi all’insegna dei valori di giustizia e libertà che illuminarono le esistenze di Ignazio Silone e del suo sfortunato fratello.

Gli avvenimenti hanno previsto l’esposizione della mostra itinerante “L’arte è un fiore selvaggio, ama la libertà. L’uomo, lo scrittore e l’intellettuale”, tenutasi presso il Palazzo D’Avalos di Procida; una mostra d’arte dal titolo “Proiezioni Siloniane, rilettura di un artista tra collage e ombre cinesi” e il convegno “Siamo rami dello stesso albero. Noi siamo legati nelle ossa, nelle arterie nelle viscere l’uno con l’altro. (Ignazio e Romolo)”; un incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC Capraro con la presentazione del libro “Il salto del delfino” di Enrico Magnano e il concerto “Un cuore incorrotto, Silone l’uomo” a cura del Trio “La scala di seta”.

che le amministrazioni comunali di Procida e Pescina hanno convenuto sull’opportunità di consolidare i rapporti tra le due comunità, attraverso la sottoscrizione di un accordo di amicizia, allo scopo di intrattenere rapporti di reciproca collaborazione e solidarietà attraverso un programma di intenti con l’obiettivo primario di mantenere viva la memoria di quanto accaduto, e che in sintesi potranno così caratterizzarsi:

porre al centro della loro collaborazione l’impegno e che il gemellaggio si alimenti di continue iniziative e collaborazioni;

sviluppare lo scambio di esperienze culturali;

favorire il senso di amicizia, solidarietà e collaborazione tra le rispettive Comunità;

sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di attività didattiche e culturali;

organizzare scambi fra le istituzioni comunali;

favorire la presa di coscienza di tematiche quali l’importanza della commemorazione di tutti coloro che si sono battuti per le loro idee e i loro valori;

concorrere a rafforzare l’impegno e la responsabilità comune di istituzioni e società civile;

La storia di Romolo

Originario della piccola cittadina abruzzese Pescina, Romolo Tranquilli venne coinvolto nell’attentato del 12 aprile 1928 che i fascisti ordirono contro il re Vittorio Emanuele lll alla fiera Campionaria di Milano e che provocò 20 morti e 23 feriti. Arrestato il giorno dopo nei pressi di Brunate con l’accusa di essere responsabile della strage, fu rinchiuso ingiustamente nel penitenziario di San Vittore a Milano e sottoposto a pesanti torture che gli procurarono la frattura di due costole. Il processo si concluse con una sentenza a suo favore: il giovane fu scagionato dalla accusa di strage, sfuggì così alla fucilazione, ma non alla condanna a 12 anni di reclusione e 3 di vigilanza speciale per istigazione a mezzo stampa, come tipografo e iscritto al Pci e per uso di carta di identità falsa.

Durante il periodo dell’istruttoria al “Regina Coeli” di Roma, in attesa di processo, Tranquilli fu colpito in petto e dietro la schiena con sacchetti di sabbia per debilitarne la resistenza fisica e psichica e costringerlo a “confessare”: quando entrò nel penitenziario di Procida, aveva i polmoni a pezzi. Il suo calvario terminò solo con la morte ad appena 28 anni, complici le sevizie sofferte durante l’istruttoria poliziesca: i suoi resti furono dispersi in una fossa comune non identificata nel cimitero di Procida.