Dancing Piano e Fiorentino a “e viva il videobox”. Ischitani in tv venerdì 3 maggio su rai 2 alle 08.00

Roma: una giornata di riprese a via Teulada per Ischitani che hanno portato il nome della nostra isola sulle reti nazionali insieme alla propria bravura. Protagonisti sono stati il Dancing Piano Show il pianoforte gigante che si suona con i piedi della ellegi spettacoli, e Luigi Fiorentino noto artista di strada che si è esibito con le sue sfere. La trasmissione che vedrà protagonisti gli isolani è quella de “e viva il videobox” progetto che nacque da un’idea di Fiorello, che tende a dare spazio ad artisti e performer che vogliono mettere in evidenza la propria bravura.

Una mattinata di registrazione in via Teulada, un’esperienza che ha impreziosito il bagaglio artistico ed il curriculum degli artisti, ma che sicuramente ha dato una bella visibilità agli stessi. Partenza da Ischia alle 04.30 della mattina ed arrivo a Roma negli studi Rai alle 08.30, il problema vero e proprio è stato rappresentato dal fatto che negli studi della TV nazionale è vietato entrare con autocarro e gli stessi hanno dovuto portare tutte le attrezzature dall’esterno agli studi di registrazione a mano, e sicuramente non sarà stata una passeggiata di salute soprattutto per un pianoforte di 5 metri, come afferma il responsabile ellegi Gianmarco Balestrieri: “in effetti sapevamo che avremmo dovuto fare un tratto a piedi, ma speravamo almeno di riuscire a scaricare, ma eravamo in 5 quindi è stata una fatica alleviata.

Per il resto è stata una giornata bellissima, abbiamo incontrato amici ed artisti che hanno collaborato con la ellegi che erano lì per lavoro, ma soprattutto è stato emozionante registrate alle direttive del registra Pietro Pellizzieri che è stato molto simpatico e disponibile con noi.” E Viva Il Videobox è una trasmissione che in media realizza circa 400.000 visualizzazioni nonostante l’orario non proprio comodissimo, ed è uno dei programmi Rai che viene visto di più nelle repliche streaming su Rai Play e youtube, l’idea di essere visti da un bel po’ di persone ha affascinato gli isolani, che con un pizzico di fortuna e tanta bravura hanno centrato l’obiettivo.

Luigi Fiorentino talentuoso artista già finalista anni fa ad Italia’s got Talent afferma: ”Ritornare in tv è sempre bello, la potenza della tv è tanta, in un solo minuto ti riesce a farti arrivare in milioni di case di italiani e ti da tanta visibilità. Ma la cosa più bella è che dopo ogni spettacolo tu sai che quel momento ti ha arricchito e può diventare un buon bagaglio di esperienza”.