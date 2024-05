Casamicciola, via libera al trasporto per studenti disabili. Le risorse dal Fondo di Solidarietà Comunale

La Giunta approva la delibera che dà il via all’iniziativa. Beneficiari gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado anche se ubicata al di fuori del comune. Via libera a Casamicciola alla istituzione del servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa viene finanziata con le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale istituito diversi anni fa dal Ministero dell’Interno e successivamente sono state varate linee guida anche tese al monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto.

Nella delibera approvata dalla Giunta si evidenzia che «la dotazione della quota assegnato al Comune di Casamicciola Terme per l’incremento del numero di utenti disabili da trasportare della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del F.S.C. 2022 è pari ad euro 3.475,44 e del F.S.C. 2023 è pari a euro 10.436,23».

L’obiettivo del servizio è quello «di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio. In particolare il Servizio di Trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola di studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche/formative e presentano una significativa compromissione dell’autonomia, che deve essere certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente».

Sebbene i servizi sociali vengano gestiti in forma associata tramite l’Ambito N 13 con il Comune di Ischia capofila, il coordinamento istituzionale ha stabilito che ogni Comune potrà utilizzare il finanziamento finalizzato al trasporto in maniera autonoma.

Il servizio che verrà istituito consisterà «nel trasporto degli studenti con disabilità privi di autonomia residenti del Comune di Casamicciola Terme frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado», anche se ubicata al di fuori del comune di Casamicciola.

Il servizio verrà assicurato «attraverso rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute, direttamente dalla famiglia dello studente, alle condizioni di seguito indicate (tramite Servizio pubblico o tramite Servizio collettivo condotto da soggetti privati). Solo in caso di disponibilità di finanziamento e fino ad esaurimento delle risorse si potrà richiedere l’ottenimento del beneficio anche per coloro che hanno trasportato l’alunno con disabilità mediante veicolo privato».

I destinatari sono studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di idonea documentazione. Il Servizio sociale, dopo la presentazione della richiesta, «provvederà alla stesura del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) e della scheda S.V.a.M.Di- verificando il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione».

Il Comune, verificate le domande e la documentazione allegata, provvederà a formulare l’elenco degli aventi diritto al contributo. Gli ulteriori adempimenti per l’attivazione del servizio sono stati demandati al responsabile dell’Area II.