Parcheggio della Siena, concesso l’accesso agli atti. Molinaro-Buono mettono ko Santaroni

E’ tutta una questione politica. Lasciate perdere tutte le altre seghe mentali che, ad esempio, piacciono ad alcuni amanti del passato.

Questa volta, l’affondo all’avvocato Santaroni va a segno. Il comune di Ischia non trova scuse (ah, quando la politica vuole) e alza l’asta di accesso all’UTC. Questa volta il carico pesante di Piazza San Rocco ha avuto la meglio.

Il comune di Ischia, infatti, ha risposto alla “Richiesta di ostensione ai sensi del D.Lgs. n° 195/2005 nonché di accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013 modificato dal D.Lgs. n° 97/2016. Comunicazione ai sensi dell’art.5 c.6 del D.Lgs. n° 33/2013 modif. dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n° 97/2016.”

Franco Fermo, preso atto della nota acquisita al protocollo generale del Comune di Ischia a firma dell’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro e Gianpaolo Buono, in nome e per conto dei sig.ri Gianni Vuoso, Alessandra Punzo e altri 10 cittadini con la quale, in riferimento ai lavori in corso alla località “Siena”, si avanza richiesta di copia “…dei permessi di costruire (corredati degli elaborati grafici, relazioni, ecc.) e delle autorizzazioni paesaggistiche eventualmente rilasciati in favore della committente, ovvero della società “La Turistica Villa Miramare S.p.A.”…”, il tutto ai sensi del D.Lgs. n° 195/2005, nonché accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016; si comunica che la S.V. potrà prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti presso lo Sportello Unico per l’Edilizia previo appuntamento mediante utilizzo del canale telematico ufficiale del Comune – protocollo@pec.comuneischia.it o in alternativa all’indirizzo mail fermofrancesco@comuneischia.it.”

Cadono i veli sul progetto che è destinato a chiamare il futuro di Ischia Ponte e che ci permetterà di entrare in nuova era. Certo, c’è chi sente la mancanza della vecchia vigna e del parcheggio pieno di polvere che gestiva Vincenzo Di Meglio e gli altri amici. Per fortuna, al netto di ogni altra speculazione, c’è chi guarda oltre. Per fortuna per Ischia.