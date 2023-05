Nessun avviso a Buonocore. Il comunicato dell’Ischia

Mentre Enrico Buonocore non ha ricevuto nulla di quanto diffuso questa mattina, l’Ischia Calcio ha diffuso un comunicato stampa. “SSD Ischia Calcio, alla luce delle notizie giornalistiche inerenti l’avvio di procedimenti amministrativi nei confronti di due tesserati, comunica che resta a disposizione per fare chiarezza su quanto accaduto al termine della gara interna contro il Napoli United”

“Nel concitato dopo partita – continua – , si è verificato un momento di tensione che non ha pregiudicato l’ordine pubblico. La Società confida in una risoluzione dell’accaduto nelle sedi opportune, in attesa che vengano espletati gli atti e comunicati ai nostri tesserati. “Al termine della partita contro il Napoli United – dice il presidente Pino Taglialatela – c’è stato un momento di tensione dettato dal risultato del campo, di quelli che se ne verificano in tutte le categorie calcistiche e non. Nell’occasione, gli animi erano surriscaldati, i toni sono stati accesi ma posso garantire che quanto verificatosi riguardava solo un diverbio con tesserati della squadra ospite, tanto è vero che gli ufficiali di gara non hanno inteso sanzionare la nostra Società con alcun provvedimento”.

“In questi attimi di tensione, si è verificato un equivoco con le Forze dell’Ordine. L’accaduto è già stato chiarito in maniera diretta nell’immediatezza dei fatti (con tanto di nostre scuse. La nostra posizione sarà ulteriormente ribadita nelle sedi opportune. Ci dispiace dell’accaduto – sottolinea il presidente Taglialatela – perché con le Forze dell’Ordine c’è da sempre massima collaborazione, rispetto e gratitudine per tutto quello che fanno, in casa e in trasferta”.