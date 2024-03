Metodi di pagamento dei casinò più usati: ecco quali sono

Quanti sono i metodi di pagamento e, soprattutto, quali sono quelli più utilizzati da chi ama intrattenersi sui siti dei casinò online? Rispondere a questa domanda apparentemente può sembrare difficile, ma nei fatti non è così perché alcuni dati a disposizione ci sono e basta soltanto saperli andare a cercare.

Anzitutto rispondiamo alla prima parte della domanda, cioè quanti sono i metodi di pagamento accettati dai casinò? Ebbene decine se non centinaia, ma possiamo suddividerli in categorie per scoprire le preferenze degli appassionati di gambling e questo è già tanto.

Vediamo quindi quali metodi di pagamento sono più gettonati sui casinò online e proviamo a scoprire anche il perché.

Metodi di pagamento dei casinò più usati

Al primo posto dei metodi di pagamento più utilizzati sui casinò troviamo i portafogli elettronici. Gli e-wallet sono i preferiti dai clienti delle sale da gioco digitali perché riducono i tempi di deposito sul conto di gioco e perché garantiscono maggiore sicurezza sulle transazioni.

Infatti, quando si utilizza un portafoglio elettronico non è necessario condividere i dati della propria carta di credito o di debito, e neppure è necessario condividere il numero del conto corrente bancario.

Velocità e sicurezza sono quindi alla base del successo degli e-wallet come metodo di deposito del denaro da spendere al gioco d’azzardo, ma le carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) seguono a ruota.

Sappiamo quali sono i metodi di pagamento dei casinò più utilizzati dagli appassionati di giochi, grazie alle informazioni pubblicate dai siti specializzati nel fornire dati e recensioni sul settore del gambling.

A partire dai dati dei siti specializzati, sappiamo che anche i bonifici bancari sono un metodo utilizzato dai clienti dei casinò digitali. Da notare che il bonifico rapido, o istantaneo che dir si voglia, sta guadagnando quota rispetto al bonifico ordinario. Il motivo è chiaro, il bonifico istantaneo impiega pochi secondi e può essere utilizzato anche nei fine settimana.

Gli altri metodi usati per depositare denaro sui casinò online

Risultano essere meno utilizzati i “pay wallet” legati ai sistemi operativi degli smartphone o alle case produttrici dei dispositivi mobili, ma hanno comunque una nicchia di utenti che preferiscono questa modalità per depositare denaro su di un casinò online. Anche qui la sicurezza è garantita poiché durante la transazione non viene fornito il numero della nostra carta, ma un numero di carta virtuale generato di volta in volta dal pay wallet.

Resistono anche i voucher acquistati presso le agenzie di gioco. Tale modalità viene preferita da quanti dimostrano un certo attaccamento al marchio di un fornitore che opera sia offline con agenzie sul territorio, che online con un proprio casinò.

Ovviamente gli utenti dei casinò possono anche utilizzare più metodi di pagamento considerandoli in qualche modo intercambiabili, o più utili in un caso rispetto a un altro. Molto dipende anche dai massimali di deposito concessi da ciascun metodo di pagamento, questi ultimi infatti non sono uguali e possono dipendere anche dal tipo di account personale che abbiamo aperto con il provider di pagamenti. In conclusione, quello che si evince chiaramente è che quando un giocatore utilizza un casinò online preferisce utilizzare i metodi di pagamento nativi digitali quali sono i portafogli elettronici.