Maria Grazia Di Scala: “Basta spot elettorali sulla pelle degli OSS”

“Con l’accordo siglato oggi dall’assessore alla Formazione basterà una certificazione della Croce Rossa e giusto qualche centinaio di ore di corso, non più di 300, perché infermieri volontarie e i diplomati degli istituti ad indirizzo socio sanitario potranno conseguire il titolo di Oss: ecco un altro bel regalo alle migliaia e migliaia di operatori socio sanitari campani che dopo essersi formati non senza sacrifici, per ben 1000 ore di corso, ed aver superato i concorsi in Campania attendono ancora di essere assunti o stabilizzati. Tutto questo, senza uno straccio di regolamento a monte e molto probabilmente in palese violazione delle norme nazionali sui crediti formativi. La domanda sorge spontanea: è o non è un vergognoso spot elettorale?”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione della regione Campania, Maria Grazia Di Scala.