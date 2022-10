Marcello Bondavalli, 45 anni di Valentino tra ricordi, emozioni e motivazioni. “Avevo già deciso, con Ludovica rilanceremo l’Ecstasy”

Il patron del Valentino, Marcello Bondavalli commenta e si confessa dopo la decisione, amara, di chiudere la discoteca della discoteche sull’isola d’Ischia. Un luogo simbolo per diverse generazioni.

“In queste ore – scrive Marcello – siamo stati inondati da messaggi, pubblici e privati, arrivati da tutto il mondo per la nostra chiusura. Sono le attestazioni di affetto dei tantissimi che, al Valentino ed al Charly, hanno trascorso tantissimi momenti di gioia e divertimento. A tutti vogliamo dire grazie per il vostro affetto ma soprattutto grazie per esservi goduti la vita insieme a noi. Quando una cosa bella finisce si dovrebbe essere tristi. Noi invece oggi siamo felici di avervi reso felici. Infine un grazie speciale a tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi 45 anni di notti gioiose. Luciano, Marcello, Ludovica e la grande famiglia del Charly e del Valentino”