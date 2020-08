Lettera di scuse a Davide Conte

Io Francesco Castagna chiedo formalmente scusa al sig. Davide Conte per l’improvvido commento, che ho scritto il giorno 25 Aprile sotto il post facebook di un mio amico, in cui ho commesso il grave errore di descrivere il sin. Conte con termini del tutto inappropriati, inopportuni e svilenti. Lo ammetto e me ne pento pubblicamente: ho gravemente sbagliato, perché la dialettica politica per quanto dura non deve mai e poi mai rischiare di colpire il personale e di offendere. Mi dichiaro personalmente dispiaciuto del fatto che l’abbia offeso in tal modo, per quanto ovviamente non volessi farlo.

Non ho saputo essere in linea con quello che è sempre stato il modo di agire della mia parte ovvero la sinistra comunista, che, pur colpendo duramente sul piano ideologico e politico l’avversario di classe, non ha mai né a livello nazionale né a livello locale neppure rischiato di porgere offese, anche per non rischiare di distogliere il focus dai seri contenuti.

Il sin. Conte, che io conosco solo superficialmente, non mi ha mai arrecato alcun danno, non ha mai compiuto abusi nello svolgimento delle sue funzioni di amministratore ai tempi, da come risulta, e ha sempre svolto in maniera egregia la sua professione di titolare di una ben nota azienda di pubblicità, per cui mai e poi mai avrei dovuto usare quei termini.

Ho agito di impulso, spinto da un ardore politioco-ideologico di tipo giovanile per difendere i miei alti ideali antifascisti, ecologisti ed anticapitalisti, ma nel modo più sbagliato che potessi scegliere, perché come dicevano gli antichi “est modus in rebus”. Quindi rinnovo le mie scuse al sin. Conte, cogliendo l’occasione per inviare i miei cordiali e distinti saluti. In fede Francesco Castagna