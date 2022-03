Leo Pugliese | Non appena pareva di essersi lasciato alle spalle il periodo nero della navigazione per la pandemia da covid 19 con il comparto marittimo che iniziava a dare segni di ripresa, l’ invasione russa dell’Ucraina sta mettendo a dura prova il già deficitario sistema di cambio di equipaggi a livello globale. Secondo le stime portata da alcuni portali legati al mondo marittimo “Circa il 10% (quasi 200.000 persone) dei marittimi mercantili sono russi, con l’Ucraina che ne aggiunge altri 76.000 (4%).

Reclutare equipaggi dall’Ucraina è diventato impossibile, se non altro perché a tutti i maschi tra i 18 e i 60 anni non è permesso lasciare il paese, ma anche perché il Mar Nero e la costa ucraina sono ora una zona di guerra.

Ma anche utilizzare equipaggi di nazionalità russa sarà molto difficile dal punto di vista logistico di fronte alle sanzioni contro il Paese che stanno diventando di giorno in giorno più severe.

Secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori, i direttori delle flotte avrebbero iniziato a chiedere al personale attualmente in mare di estendere i contratti per colmare eventuali lacune nell’immediato. Molte sono le navi che hanno a bordo sia equipaggio russo che ucraino. Nella maggior parte dei casi sembra che i legami all’interno dell’equipaggio siano più forti delle differenze nazionali, ma molti manager sono preoccupati per il potenziale conflitto a terra o a bordo.

La convivenza a bordo

In un webinar organizzato il 1° marzo dall’associazione InterManager, i relatori hanno avvertito che esistono potenziali condizioni di pericolo per molti marittimi russi e ucraini in mare, che osservano lo scenario di guerra da lontano.

Mark O’Neil, presidente sia di InterManager che di Columbia Shipmanagement, ha affermato che “sulle navi in cui molti dei nostri equipaggi sono misti, man mano che la situazione si fa più grave ci saranno problemi. Il potenziale di conflitto a terra e sulle nostre navi c’è”.

O’Neil ha chiesto ai leader marittimi di farsi avanti e sostenere tutti i marittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità. “Siamo un’azienda internazionale con una prospettiva internazionale e dobbiamo rimanere internazionali in questo momento difficile”, ha affermato.

Henrik Jensen CEO di Danica, che si concentra sui marittimi dell’Europa dell’Est, ha affermato che c’è già stato un incidente a bordo che ha coinvolto un equipaggio misto.

Natalie Shaw, direttrice degli affari occupazionali presso l’International Chamber of Shipping, ha avvertito che “l’attuale buona volontà dei marittimi di essere amichevoli tra di loro si deteriorerà drasticamente nei prossimi giorni senza alcuna domanda quando le persone inizieranno a sentire parlare delle loro famiglie: è allora che penso che a bordo diventerà molto più litigioso”.

O’Neil ha sottolineato che è importante non “demonizzare” i marittimi russi. Ha detto che “questa non è una guerra dei cittadini russi, questa è una guerra e dobbiamo prenderci cura degli interessi, delle preoccupazioni, delle sensibilità e della vergogna anche dei nostri marittimi e colleghi russi”.

I gestori hanno anche notato che un certo numero di marittimi ucraini ha chiesto di rescindere il contratto in anticipo per tornare a casa a combattere.

Columbia Shipmanagement ha chiesto a tutti gli equipaggi di ritardare i cambi per affrontare nell’immediato futuro la carenza di equipaggio da Ucraina e Russia.

Per quanto riguarda la Russia, il problema riguarda anche il pagamento, con molte banche del paese sanzionate e con la struttura di trasferimento SWIFT che blocca la maggior parte delle transazioni.