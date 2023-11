Legnini, salvaci Tu! E non solo lassù | #4WD

Ho visto su Instagram un reel che riproduce il percorso di un’auto lungo una strada di campagna tipicamente ischitana in uno di questi primi giorni di pioggia autunnale. La lava d’acqua piovana scende abbastanza copiosa e vorticosa verso valle e il suo corso è “educato”, per così dire, dalle due parracine che, a loro volta, cingono le abitazioni e i terreni circostanti.

Dopo quanto sta succedendo nel nord Italia, in particolare dalla Toscana in su, oltre a confermarci ancora una volta che la nostra “Italia friabile”, quanto a rischio idrogeologico, resta sempre molto vulnerabile e questa sua condizione non dipende -almeno in assoluto- dall’abusivismo edilizio o dal pur discutibile criterio di alcune opere realizzate tutt’altro che in condizioni di sufficiente sicurezza, proviamo a concentrarci sul video di cui in premessa: quante strade come quella ripresa esistono qui ad Ischia? E quante di esse, dopo l’altissimo livello di antropizzazione che ha interessato la nostra Isola da oggi a meno di un secolo fa, si sono trasformate così in breve tempo da poco più di sentieri e mulattiere a vere e proprie strade carrabili e asfaltate, circondate da tantissime abitazioni e non più solo da terreni agricoli?

Spingi spingi, succede poi che in assenza di interventi adeguati, anche dalle nostre parti avvengono le tragedie e non solo alle falde dell’Epomeo! E noi che ancora accusiamo il bruciore di una piaga freschissima come quella di quasi un anno fa, abbiamo (o almeno, avremmo) il dovere di porre in atto ogni azione utile a pretendere che la prevenzione, una volta tanto, arrivi in tempo per evitare non solo la cura, ma anche le vittime.

Attualmente abbiamo la fortuna di avere ad Ischia, quasi a tempo pieno, un tecnico anche molto “politico” come il Commissario Legnini, che ha dimostrato in questi anni quanto la validità e la capacità di far bene e volare alto possa portare risultati senza precedenti a vantaggio di una comunità. E se è vero, com’è vero, che la miglior forma di resilienza è quella di trasformare le crisi in opportunità, io credo che solo Legnini potrebbe esigere di includere il completamento del sistema di canalizzazione delle acque pluviali nelle opere che gli competono da commissario straordinario. Un po’ come dire: se non facciamo anche questo, rischiamo solo di spostare il problema da monte a valle. E se lo dicesse lui, al di là degli enormi poteri e risorse che possiede in seno al suo ruolo, chi potrebbe mai contraddirlo?