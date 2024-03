Le risorse previste nel bilancio e nel DUP. Gaudioso: «Dalla Città metropolitana importanti interventi per l’isola»

Quasi 5 milioni per la messa in sicurezza del costone in località Fasano-Fondolillo e altri 2 milioni per Cava Grado. Approvati anche lavori urgenti alla viabilità e il Piano Forestale Territoriale che individua tra le aree prioritarie i boschi della Maddalena e del Castiglione Fondo d’Oglio. La Città Metropolitana di Napoli ha approvato nuove, ingenti risorse da destinare ad interventi di messa in sicurezza e non solo sull’isola d’Ischia.

Un risultato che lascia particolarmente soddisfatto il sindaco di Barano e consigliere metropolitano Dionigi Gaudioso, che riporta le decisioni assunte: «Il Consiglio metropolitano di Napoli, nella seduta di mercoledì, a cui ho preso parte, ha provveduto all’adozione dello schema del bilancio di previsione 2024-2026 ed all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), nella cui sezione operativa sono previste diverse spese per interventi da completare o realizzare sull’Isola d’Ischia».

Scendendo nel dettaglio, Gaudioso illustra gli interventi che saranno finanziati: «Innanzitutto, prosegue l’iter relativo alla realizzazione di due importanti interventi per le coste del versante meridionale dell’Isola già inseriti nelle annualità precedenti nel programma triennale dei lavori pubblici e per i quali si sono concluse le procedure di affidamento dei servizi afferenti all’ingegneria e all’architettura. Il primo è l’intervento a protezione del costone e della strada comunale in località Fasano – Fondolillo, nel comune di Barano d’Ischia, avente una copertura finanziaria di quasi 5 milioni di euro. Il secondo è l’intervento a protezione del tratto di costa sottostante il terminal dei bus in località Cava Grado, nel comune di Serrara Fontana, con una copertura di spesa di quasi 2 milioni di euro».

Nel Consiglio metropolitano il primo cittadino baranese gestisce la delega alla viabilità. Anche in questo caso sono previsti ulteriori lavori: «Sul piano della viabilità, per l’anno corrente sono programmati interventi urgenti di messa in sicurezza con opere di contenimento alla ex Litoranea ex SS270 per circa 480 mila euro, un intervento urgente sulla S.P. 431 Borbonica di rifacimento ad un muro di sostegno parzialmente ruotato per l’importo di 270 mila euro e un intervento al muro di sostegno crollato e di messa in sicurezza del muro sottoscarpa lesionato sulla SS. PP. 431 Borbonica e 149 Rosario Fango per quasi 400 mila euro. Tali interventi urgenti si vanno ad aggiungere alle somme programmate ex legge 205/2017 per la sostituzione ed integrazione della segnaletica orizzontale, verticale, complementare e di direzione sulla ex SS 270 anello Isola Verde».

Per finire, la tutela del patrimonio naturale isolano: «Inoltre, è stato approvato il Piano Forestale Territoriale 2024-2026 che è uno strumento finalizzato alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio forestale, alla prevenzione dei rischi, al recupero dei boschi degradati ed alla gestione dei boschi di nuova formazione. Ebbene, tra le arie prioritarie di intervento vi sono il Bosco della Maddalena ed il Bosco del Castiglione Fondo d’Oglio di Casamicciola Terme».

Notizie positive che Gaudioso in conclusione così commenta: «Posso affermare con soddisfazione che, dopo l’acquisizione definitiva del Polifunzionale, prosegue l’attenzione dell’Ente metropolitano per la nostra Isola».