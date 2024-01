Un carissimo amico, dopo aver letto il 4WARD di domenica mattina, mi ha accusato di “parlare con gli spiriti”: espressione colorita, questa, che definisce l’autore di numerose previsioni puntualmente avveratesi. A suo giudizio, riferendosi a quanto ho previsto in merito alla ricandidatura di Giosi Ferrandino a Ischia alla prossima tornata elettorale, egli ha attribuito questo merito al fatto che io abbia la politica nel sangue, sebbene siano passati ben undici lunghi anni da quando, per mia scelta, ho deciso di tirarmi fuori dall’agone locale.

La riflessione di quell’amico è verissima! Come dice il mio Sindaco Peppino Brandi, chi ha il germe della politica non lo smarrisce certo lungo la strada. Potrà sopirne gli effetti, potrà preferire altre pratiche senza dubbio più salutari, piacevoli e meno onerose, ma il traino verso i fatti che caratterizzano la pubblica amministrazione e le campagne elettorali avrà sempre un ruolo di primo piano nel panorama delle sue attenzioni.

Tuttavia c’è da dire che non serve essere esperti o semplicemente appassionati di politica per prevedere certe mosse. Il percorso di un amministratore pubblico è fatto di scelte e decisioni, con la variabile popolare che ne sancisce il gradimento a seconda delle proprie esigenze più o meno soddisfatte, salvo accettarlo a prescindere per il semplice gusto di sentirsi presi per i fondelli con le solite manfrine da campagna elettorale. Ne consegue che in una comunità relativamente piccola come quella dell’isola d’Ischia, alla fine, conoscendosi un po’ tutti, non è affatto difficile guardare un tantino oltre il presente per comprendere gli scenari futuri che caratterizzeranno scelte e decisioni dei cosiddetti protagonisti della politica locale.

Intendo, con queste riflessioni, rivelarVi che così come ho dimostrato di essere alquanto bravino nel predire con un certo anticipo tanti degli accadimenti politici cui abbiamo assistito da quando scrivo da semplice cittadino ed opinionista, non saprei fare altrettanto rispetto ai futuri comportamenti dei miei Concittadini dinanzi al ritorno in corsa di questo o quel personaggio o, peggio ancora, in presenza dell’ennesima richiesta di fiducia dei soliti accattoni elettorali, pronti per l’ennesima volta, più impunemente che mai, a promettere loro di certo e venir meno di sicuro.

Una vera e propria sindrome di Ischia (altro che di Stoccolma) che, alla fine, sembra proprio inguaribile, più che imprevedibile.