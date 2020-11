Lavori al municipio, le sedi temporanee degli uffici comunali di Barano

Dal 26 ottobre scorso gli uffici comunali di Barano e le sale di riunione si sono trasferiti in altre sedi per consentire i lavori di adeguamento antisismico della casa comunale. Trasferimenti approvati con apposita delibera di Giunta.

Le sedi temporanee sono dunque le seguenti: l’Ufficio Anagrafe, l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Assistenza Sociale – Pubblica Istruzione nei locali presi in locazione alla via Leonardi Cattolica n. 2/3; il Comando di Polizia Municipale presso i locali ubicati al piano terra dell’edificio scolastico “Anna Baldino” alla via Vittorio Emanuele n. 69 (ex sede Croce Rossa); i restanti uffici comunali presso l’edificio scolastico “Ciro Scotti” in via Luigi Scotti n. 10. La sala consiliare è stata invece trasferita presso i locali a piano terra della scuola primaria “Barano Capoluogo” in via Vittorio Emanuele n. 80. E’ stato altresì stabilito che le riunioni della Giunta si tengano presso l’Ufficio del sindaco, ubicato temporaneamente presso l’edificio scolastico “Ciro Scotti”. Sempre presso questo edificio scolastico si riuniranno anche la Commissione per il Paesaggio e la Commissione Antisismica. Il tutto, ovviamente, ferma restando la possibilità (o la necessità) di riunirsi in videoconferenza alla luce delle misure di contenimento del contagio. Nelle nuove sedi temporanee, oltre al materiale corrente utilizzato dagli uffici, sono stati trasferiti anche gli archivi. Una piccola “rivoluzione” che durerà fino al completamento dei lavori.