L’amico scomodo | #4WD

“Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco”.

Questo aforisma è stato letto sabato scorso durante la trasmissione “Ciao Maschio” condotta su Raiuno da Nunzia De Girolamo.

Quando si parla di amicizia, sono sempre molto attento perché, come amava ripetere il mio caro Sindaco Peppino Brandi citando un tratto dell’Amleto di Shakespeare, “l’amicizia, dopo l’amore, è il più grande sentimento dell’uomo”.

Viviamo in un’epoca in cui il decadimento dei valori pregnanti della nostra esistenza, quelli per i quali i nostri genitori hanno sostenuto sacrifici non indifferenti pur di trasmetterceli, sembra voler semplificare in negativo i doveri di ciascuno di noi in fatto di rispetto e civile convivenza. E gli interessi personali, in questo contesto, trovano terreno fertile per calpestare quelle regole basilari del rapporto con gli altri che un tempo erano date per scontate e che invece, oggi, sono diventate merce rarissima.

La stessa amicizia, purtroppo, è spesso oggetto di un inconscio baratto all’insegna dell’opportunismo, quando invece dovrebbe essere la pietra miliare di un’esistenza sana nonché punto di riferimento per quei momenti della vita in cui solo un buon amico, quando ne hai bisogno, può dirti la verità anche se fa male e non piace.

In questo senso, l’aforisma con cui ho introdotto questo 4WD di oggi sintetizza alla grande l’importanza dell’amicizia, evidenziando come sia proprio nei momenti in cui è più difficile essere sinceri e, di contro, accettare il duro verdetto della lealtà, che ne emerge il valore inestimabile e, purtroppo, sempre meno apprezzato dalla pericolosa superficialità contemporanea.

Rendersi scomodi e apparentemente ostili quando serve essere assertivi ad ogni costo è il sale della vera amicizia, quella che si ritrova spesso nell’avanzare degli anni, quando la saggezza prende gradualmente il posto dell’irruenza e si valorizzano, selezionandole e talvolta ritrovandole, le frequentazioni più diverse tra loro ma che, nello stare insieme, vengono accomunate da quei sani principi che rendono la vita migliore.