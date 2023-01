L’ago della (Gi)bilancia | #4WD

Tutti a Casamicciola! E non solo per la frana e le sue gravissime conseguenze sulla comunità; ma principalmente perché, in primavera, la cittadina termale torna al voto. E c’è da mettere più di un cappello sulla sedia rispetto alle formazioni in campo. Ma soprattutto c’è da occuparsi delle attività di coordinamento degli interventi di cui, in molti casi, il commissario Legnini dovrà necessariamente rapportarsi alla nuova amministrazione comunale. E capirete che non parliamo certo di roba di poco conto, specie in considerazione del fatto che molte decisioni, pur volendosene occupare, rientrerebbero gioco forza in un arco temporale in cui i nuovi eletti sarebbero già in carica.

Giovan Battista Castagna affila le armi per ritagliarsi un ruolo nella prossima amministrazione, sostenendo (fino a colpi di scena che vorrei poter escludere) la candidatura a sindaco di Peppe Silvitelli, atteso che sia lui sia Francesco Del Deo a Forio non potranno ricandidarsi per il terzo mandato. Oggi, Gibì e i suoi accompagneranno Annarita Patriarca in giro per il Paese: la visita della neo-onorevole di Forza Italia, fedelissima di Fulvio Martusciello, sarà un po’ come la “marcia su Ischia” dell’esercito che ha spodestato Domenico De Siano dal partito e oggi viene a impossessarsi anche della sua roccaforte, truppe comprese.

Gianluca Cantalamessa, senatore leghista napoletano, non sarà da meno e tornerà a Casamicciola lunedì prossimo. Sicuramente lo accompagnerà Vitale Pitone, che del partito di Salvini è il fiduciario isolano, ma sono assolutamente certo che anche lui, al pari di quanto già fatto da Michele Schiano di Visconti (FdI) qualche settimana fa ben guardandosi dal rapportarsi con i riferimenti locali, farà di tutto per incontrare i papabili vincitori concordando opportune strategie inclusive.

E Giosi? Una cosa è certa: se non riuscirà a strappare Castagna a Silvitelli e quindi avere certezza di spuntarla largamente su chiunque fosse l’avversario di turno, resterà calmo e tranquillo a Bruxelles lasciando col cerino in mano tutto il suo gruppo.