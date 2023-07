Lacco, l’avviso per lo staff di Pascale

Scade lunedì 31 luglio il termine per partecipare alla procedura di assunzione nell’ufficio di staff del sindaco, della Giunta e degli assessori bandita dal Comune di Lacco Ameno. In ossequio a quanto previsto dal piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025.

L’avviso pubblicato dal responsabile del I Settore Affari Generali – Risorse Umane avv. Lucrezia Galano specifica che si tratta di assunzione a tempo determinato e parziale al 50% un istruttore amministrativo.

L’incarico, come è noto di natura fiduciaria, sarà conferito per la durata di sei mesi salvo eventuale proroga che non può eccedere il mandato sindacale. Come detto, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 11.00 del giorno 31.07.2023.

Sarà poi il sindaco con proprio decreto a individuare il soggetto da assumere previa valutazione comparativa dei curricula delle domande, sulla base delle esperienze e competenze specifiche e previo colloquio. La cui data è già fissata per 1 agosto a partire dalle ore 12.00.