Lacco Ameno, lavori urgenti alla condotta idrica. Strada chiusa martedì notte

Al fine di consentire i lavori di riparazione del tratto di condotta idrica dn 250 sita in Via Circumvallazione, come stabilito al tavolo tecnico presso la Prefettura di Napoli effettuato in data 17.06.2020, si comunica che a seguito di adozione della Determina n° 0003818.19-06-2020,da parte della Città Metropolitana di Napoli è stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto della S.P. n. 270 Circumvallazione, interessato dai lavori di riparazione della condotta, dall’incrocio con la S.P. Via Rosario Fango sul versante di Casamicciola Terme, e dall’incrocio Via Pannella sul versante Forio d’Ischia, dalle ore 21,00 del giorno 23 giugno alle ore 6,00 del giorno 24 giugno 2020.

La circolazione delle autovetture, ciclomotori, moticicli, mezzi di soccorso ed emergenza, ad eccezione di autocarri e bus, sarà consentita lungo via Roma e C.so A. Rizzoli per i veicoli provenienti dal versante Casamicciola, oppure percorrendo via Borbonica per i veicoli provenienti dal versante Forio d’Ischia.