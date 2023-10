La Traversata di Nettuno, arriva ad Ischia l’Italian Open Water Tour

“Superare le 450 iscrizioni alla quinta edizione della tappa finale del Challenge a Ischia è davvero un grandissimo risultato. Arriveranno atleti da tutta Italia oltre a molti stranieri anche fuori dal continente come australiani, neozelandesi e argentini. Con la Traversata di Nettuno chiudiamo alla grande un Circuito di nove tappe che ha visto passare sotto il nostro arco di arrivo oltre quattromila atleti.” Queste le parole del Coordinatore del Challenge Marcello Amirante.

Italian Open Water Tour vuole dare l’opportunità a tutti gli appassionati di ritrovarsi e condividere la propria passione, dai semplici amatori agli agonisti, senza egida se non quella segnata dal nuoto in acque libere, in quanto tale, ambito perfetto per misurarsi nelle stesse gare in maniera trasversale. Sono stati oltre quattromila i nuotatori che hanno preso parte al Circuito 2023 provenienti da ottantadue province differenti, testimonianza diretta di un movimento in crescita ed espansione territoriale.

STARTING LIST DI GRANDE PRESTIGIO

La spiaggia dei Pescatori in località La Mandra sarà l’epicentro dell’intera manifestazione che prevede nel programma le gare SUPER SMILE SWIM di 3000 mt (partenza alle 12,00) e RELAY SWIM (staffetta di 925 mt X 3) il sabato, mentre la domenica HARD SWIM di 6000 mt da Procida a Ischia con partenza alle 09.30 e la SMILE SWIM del miglio marino, con partenza alle 13.30. Per tutte le gare lo scenario sarà quello del Castello Aragonese e l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno.

Tra gli iscritti spiccano i nomi di tutti i protagonisti del Challenhge 2023 che si daranno battaglia per accaparrarsi gli ultimi punti disponibili. Al via anche il varesino Simone Lavizzari, già matematicamente trionfatore della classifica generale, e la veneta Francesca De Nardi alla ricerca degli ultimi punti per aggiudicarsi la generale. Si segnala anche una delegazione della nazionale croata che porterà ad Ischia una decina di giovanissimi atleti.

CHARITY PROGRAM NOLIMITS RAREPARTNERS

Il Challenge 2021 è stato certamente caratterizzato dal progetto condiviso con RarePartners Onlus #MiFidoDiTe, la cui continuazione ed evoluzione naturale è rappresentato per il 2022 e il 2023 da NOLIMITS: un progetto educativo e formativo pensato per i ragazzi delle scuole superiori con l’obiettivo di renderli coscienti della possibilità di superare i propri limiti in condizioni di difficoltà fisiche o psicologiche prendendo spunto dall’impresa di Alessandro, affetto da sindrome di Usher (malattia rara che si manifesta con sordità e cecità), che lo scorso anno ha concluso l’intero circuito hard swim.

PARTNERSHIP USACLI e LEGA NAVALE sez ISCHIA

L’intero Circuito appare nel programma dell’Ente di promozione sportiva USACLI come il proprio campionato Italiano di nuoto in acque libere: il tesseramento giornaliero compreso nelle quote d’iscrizione permette così la partecipazione alle gare anche di atleti non agonisti che non sono tesserati per alcuna Società Sportiva, presupposto fondante e virtuoso di questa collaborazione. La tappa fin dalla prima edizione è caratterizzata dal legame “costituente” tra gli organizzatori e la Lega Navale sez di Ischia del Presidente Franco Buono che anche quest’anno sarà in prima fila per l’assistenza in mare.

SPONSOR DEL CIRCUITO

E’ in grande evoluzione il rapporto col VIVO Bike, realtà in grandissima ascesa nel mondo dei monopattini e bike elettriche.

Si conferma a supporto del Challenge la gallaratese Vince.shop, realtà in ulteriore espansione d i integratori ed esperti della nutrizione sportiva,e l’azienda comasca DiffRent, emergente nel ramo degli affitti di mezzi commerciali.