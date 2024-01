La magia del presepe, questa sera la festa dell’AIAP Ischia

Ci siamo, come da tradizione questa sera, sera dell’epifania, presso le sale del Seminario di Ischia l’Associazione Ischitana Amici del Presepe tutta la magia e l’incanto dei presepi ischitani coloreranno lo storico palazzo di Ischia Ponte per la grande festa a conclusione dell’itinerario presepistico.

“Anche quest’anno l’itinerario presepistico in stile ischitano ha riscosso molto successo e sono tante le novità e le curiosità che abbiamo avuto modo di riscoprire e scoprire a casa di tante famiglie che ancora curano la tradizione del presepe in casa. È bellissimo vedere i bambini che collaborano con i nonni e i padri nella costruzione di presepi di varia grandezza e di varia forma. Anche l’utilizzo di vari materiali è stata una delle belle novità di quest’anno, come anche il sapiente utilizzo delle luci e dei livelli.

Per non parlare dei presepi creati nelle chiese, che si confermano piccoli gioielli d’arte. Ringrazio inoltre la Comunità di recupero Papa Giovanni XXIII di Forio, per aver aderito all’itinerario e per essere chiaro esempio di incisione, proprio come lo è il presepe, che accoglie, ama e ascolta. Ci vediamo stasera, nel nome del presepe” dichiara Pasquale Di Massa, presidente AIAP.

Scopriremo insieme i protagonisti di questo bellissimo evento, che spegne le sue prime 26 candeline, ma intanto ecco alcune foto del presepe realizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.

Appuntamento alle ore 20.00 presso il seminario ad Ischia Ponte per la festa e le premiazioni.