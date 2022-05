La Esposito e Giovanni Vittorio Castaldi in evidenza nella Primavera al Bosco

Domenica mattina si è disputata nella suggestiva cornice del Bosco di Capodimonte a Napoli la 20° edizione della Primavera al Bosco, gara podistica di dieci chilometri con un circuito di cinque chilometri da ripetere due volte caratterizzato da tratti di sterrato, numerosi saliscendi e curve a gomito che ha visto ai nastri di partenza circa trecentocinquanta podisti. Per il Marathon Club Isola d’Ischia hanno partecipato tre portacolori: Graziella Esposito, Antonella Gentile ed il giovanissimo Giovanni Vittorio Castaldi. Graziella Esposito ha conquistato l’ennesima vittoria nella categoria SF50 con quindici partecipanti ed ha sfiorato il podio nella classifica finale giungendo al traguardo al quarto posto con il tempo di 45’38” al termine di una gara molto regolare. Antonella Gentile ha svolto un allenamento tranquillo in 52’45” classificandosi al sesto posto nella categoria SF50. Giovanni Vittorio Castaldi, dopo la buona prova nella Stracasamicciolaccoameno, ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria Juniores con il tempo di 47’45” dimostrandosi in continuo miglioramento. Prossimo appuntamento per gli atleti del Marathon Club la 5° edizione del prestigioso Trofeo Mondial Service, gara di dieci chilometri che si disputerà nel pomeriggio di sabato 14 maggio a Caivano.