La difesa è sempre legittima. O no? | #4WD

La vicenda del gioielliere piemontese condannato a diciassette anni di carcere e quasi mezzo milione di euro di risarcimento per aver sparato contro i suoi due rapinatori in fuga, uccidendoli, riapre il dibattito atavico sulla legittima difesa che già da anni è diventato l’ennesimo argomento più che politicizzato. Il centrodestra, con Salvini in testa, esprime -giustamente, a mio avviso- solidarietà al condannato, ritenendo iniqua la sentenza contro di lui, auspicando da anni una revisione delle norme in materia e lanciando addirittura un crowdfunding a suo favore; il centrosinistra, invece, tace sapendo che è meglio tacere, non avendo argomentazioni valide da contrapporre e rifugiandosi in questo genere di silenzio come in ogni altra occasione in cui non può e non sa fare di più. Un po’ come accaduto quando Elly Schlein era in piazza con “Non una di meno” mentre a pochi passi da lei venivano urlati slogan contro Israele e lei sfilava con le stesse persone che hanno assaltato la sede di “Pro Vita e Famiglia”, sfuggendo a qualsiasi tipo di dichiarazione con tutti i giornalisti che a tutti i livelli l’avevano sollecitata a rilasciarle e a spiegare la sua posizione.

Devo anche dire, da filoamericano convinto, che una revisione della normativa sulla legittima difesa in Italia non potrebbe e non dovrebbe mai comportare lo stato di semi-anarchia vigente negli Stati Uniti e che sistematicamente porta ad abusi sulla detenzione di armi a qualsiasi età, con conseguenze spesso letali (vedi ultimo episodio all’università di Las Vegas dell’altro ieri). Anzi, mai come in questo caso bisognerebbe far tesoro delle esperienze negative della più grande democrazia al mondo per elaborare un modello efficace e, soprattutto, in grado di prevenire il crimine, anche quello induttivo.

Ma nel frattempo, quali garanzie di giustizia possiamo avere da una magistratura che non ci pensa due volte a rovinare la vita di un commerciante onesto e portato a perdere la testa dalle tante rapine subite, o che in contraddittorio con le normative vigenti assolve migranti clandestini espulsi dal Governo, o da un sistema giudiziario che difende e lascia impunite le ladre seriali incinte o gli occupanti abusivi delle abitazioni altrui?

Torno a ripeterlo: il Governo Meloni, sulla riforma del sistema giudiziario, la separazione delle carriere e la responsabilità dei magistrati si giocherà buona parte della sua stessa credibilità, prima e dopo le prossime elezioni europee.