Ischia, Ztl in via Porto attiva tutti i giorni

Il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ha adottato una nuova ordinanza con la quale modifica gli orari di attivazione della Ztl Via Porto (Varco n. 3). Una decisione dovuta a due diversi ordini di motivi: lavori da eseguire e stagione turistica alle porte.

Con la precedente ordinanza n. 42 del 27 marzo 2024 venivano attivate alcune Ztl nei soli giorni di sabato, domenica e festivi. Sta di fatto che, come rileva il comandante, «la ditta incaricata dei lavori di manutenzione per il Comune di Ischia ha comunicato l’inizio di lavori di manutenzione stradale in Via Porto a partire da lunedì 15/04/2024, richiedendo la chiusura al traffico di predetta strada». A prescindere dai lavori, in ogni caso, «con l’approssimarsi della stagione turistica e l’intensificarsi delle presenze appare opportuno attivare tutti i giorni la Ztl di Via Porto incrementando gli orari».

Pertanto il comandante ordina: «Dal 15 aprile 2024, l’orario di funzionamento della – Ztl 3 (Via Porto) è fissato come segue: Tutti i giorni dalle 10:30 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 04:00».