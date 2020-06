Ischia Vip. “Montalbano” sbarca a Sant’Angelo

Vacanze d’amore e di pieno relax per Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. La bellissima coppia del cinema e della TV italiana hanno scelto la nostra isola e Sant’Angelo per dare il via alle proprie vacanze estive.

Sorridenti ed innamorati, i due sono stati visti mentre passeggiavano in Piazzetta a Sant’Angelo e mentre sedeva ai tavolini di un locale.

Con l’arrivo di Zingaretti e Ranieri Ischia, l’intera isola, si conferma meta preferita delle star anche in questa delicata fase di ripartenza.

Foto Franco Trani