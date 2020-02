Ischia. Economato, Enzo ci costerà 4000 euro

Non si conosco i motivi, non si conosce perché e dove, ma sappiamo che il comune di Ischia ha messo da parte 4.000 euro per “Rimborsi sindaco”, altri 1000 per “missioni consiglieri”, altri 2500 per “rimborsi amministratori” e tante altre voci fino ad un totale di euro 63mila euro.

Un impegno preventivo che, pensiamo, sia calcolato su quello che è stato il 2019 altrimenti diventa difficile capire perché il sindaco costi alle casse del comune di Ischia ben 4000 euro.

Rimborsi di cosa? Non lo sappiamo. “Il Responsabile del Servizio 13 premesso che con determina n. 156 del 23/01/2020 è stato istituito per l’anno 2020 il fondo per le spese da effettuarsi a mezzo servizio economato, in € 10.000,00 stabilendo il reintegro dello stesso con apposito rendiconto da approvarsi con determina del Responsabile; che in previsione delle minute spese indispensabili da fronteggiarsi tramite il servizio economato onde garantire il regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali è opportuno procedere all’impegno della spesa presunta pari ad €. 63.600; che le spese economali sostenute, dietro specifica richiesta dell’ufficio competente, saranno rendicontate ed approvate con successiva determina del Responsabile per il reintegro del fondo”

Un elenco voci che è pieno di tante altre “voci” per cui già spendiamo molti danari pubblici: Scuole Elementari, Ragioneria, Patrimonio, P.M., Manut. Automezzi, Man. Immobili, Tecnico acquisti, Automezzi UTC, Anagrafe elett, Spese postali, Segreteria missioni, Tecnico missioni, Ragioneria missioni, Scuola media, Missioni consiglieri, ,Missioni P.M., Impianti sportivi, Manutenzione strade, Tributi, Manut. Strade, Missioni tributi, Impianti sportivi, Spese UDP, Rimborso Amm.ri, Stampati.

Ma non sono tanti 7.500 euro riservati alle missioni e ai rimborsi dei politici che già vengono pagati dalla cittadinanza?