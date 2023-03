Ischia: denunciato un uomo

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via delle Terme due uomini litigare animatamente e li hanno identificati ma uno di essi, durante il controllo, ha dato in escandescenze proferendo frasi offensive nei loro confronti.

L’uomo, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha poi aggredito uno degli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un 43enne rumeno con precedenti di polizia è stato denunciato per minaccia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.