Il varco di Gerry | #4WD

Ieri mattina mi ha contattato Gerry Palamaro, persona che conosco da lungo tempo, pur non annoverandolo tra le mie amicizie e frequentazioni abituali. Non mi è piaciuto granché l’approccio della sua telefonata, in cui motivava un po’ subdolamente la necessità di uno scambio di dieci minuti del nostro reciproco tempo prezioso per offrirmi uno scoop giornalistico a cui -gli ho chiarito subito- non ero minimamente interessato, in quanto se scrivo lo faccio da opinionista e non da giornalista o cronista o, peggio ancora, da informatore.

Tuttavia ho poi avuto modo di apprezzare il fatto che Gerry mi abbia condotto sul luogo oggetto del mio 4Ward di martedì scorso, quello che si occupava del varco concesso a privati all’interno della pineta Nenzi Bozzi. In effetti il cantiere in corso all’interno di quel varco è proprio il suo, essendo proprietario di quello che fu il mitico Monkey Bar negli anni ’50 e la villa di tale Senatore Sica subito dopo. Gerry e sua moglie hanno acquistato tale proprietà prima del Covid, con tanto di mutuo, per farne una struttura ricettiva; ed essendo passati troppi anni da allora, l’età che avanza avrebbe suggerito loro a suo dire di farne un’abitazione plurifamiliare, i cui lavori sono attualmente in corso ai sensi del cosiddetto Sismabonus 110. E non Vi nascondo un velo d’emozione nell’entrare per la prima volta in quel che fu uno dei primissimi posti in cui mio padre ha lavorato da barman.

Quanto al varco, Gerry ci ha tenuto a sottolineare che si tratta di una concessione assolutamente temporanea e con tanto di fidejussione a garanzia per il successivo ripristino dello stato dei luoghi, atteso che un cittadino potrebbe anche pensare di disattendere l’ordine di ripristino del varco una volta terminato il periodo autorizzativo.

Sono stato contento di questo slancio nei miei confronti, ancorché condito da un esordio poco piacevole, giusto perché seppure Gerry mi avesse detto dal primo momento di volermi mostrare lo stato dei luoghi nel cantiere interessato dal mio articolo, di certo non mi sarei sottratto dall’esaudire la sua richiesta. E questa considerazione fa il paio con un’altra non meno importante: a Voi sembra normale che debba essere il privato cittadino a sopperire alla mancanza di chiarezza dell’operato di un’amministrazione pubblica? La risposta la lascio a Voi, sperando che l’iniziativa di Gerry sia stata sua e non indotta da terzi.