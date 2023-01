Il maiale di sinistra | #4WD

Sono di centrodestra da sempre e questo lo sanno anche le pietre. Così come chi mi conosce sa che con il centrosinistra non ho mai avuto nulla a che fare, anche quando un cambio di casacca mi avrebbe consentito, come a tanti parvenu della politica, di accedere a ruoli importanti indipendentemente dal merito effettivo.

Spesso, a tal proposito, mi è capitato di concentrarmi innocentemente su una possibile associazione tra destra e sinistra contro bene e male. Ecco, quindi, il ricordo de “la destra del Padre” (e non la sinistra) quale posto riservato all’Eletto una volta asceso al Cielo; oppure la citazione evangelica di Matteo secondo cui il Figlio dell’Uomo, come il pastore, separerà le pecore dai capri e porrà le prime (benedette) alla sua destra e i secondi (maledetti) alla sua sinistra; o ancora, la credenza islamica secondo cui ogni malefatta dell’essere umano viene idealmente riportata sul suo braccio sinistro, perché la sinistra è il male e nel giorno del giudizio l’uomo tenterà invano di nasconderlo. E mi fermo qui, per ora!

Ma quanto spiegatomi oggi dal mio amico Gennaro Balletta, titolare di quell’autentico tempio savianese di mozzarella, salumi e formaggi di qualità che risponde al nome de “La Boutique del Casaro” (Vi ho già parlato di lui qualche tempo fa), mi era del tutto sconosciuto. Si dice da sempre che del maiale non si butta nulla, ed è vero. Ma non so se siete al corrente del fatto che, quando dorme, il buon suino si adagia sempre e solo sul lato sinistro del suo posteriore. Per questo motivo, un prosciutto o qualsiasi altro derivato di quella parte del suo corpo è ritenuto qualitativamente deficitario a causa dell’irregolare usura della stessa rispetto alla destra, riservata invece per la sua tenuta qualitativa alla manifattura di tutti i prodotti alimentari suini più pregiati.

Le conclusioni di questo singolare ragionamento psico-spirituo-politico-anatomico, agevolmente associabile tanto all’animale in questione quanto a quei tantissimi umani che gli rassomigliano, le lascio all’acume (e anche all’ironia) di Voi Lettori!