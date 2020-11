I fatti più interessanti sul Casino Online

Da diversi anni ormai, i casinò online si sono affermati saldamente al primo gradino della leadership in una vasta gamma di intrattenimento online.I giocatori di tutto il mondo fanno parte nei club di gioco online, sfidano i tavoli di casino live, girano i slot machine in versione demo o piazzano le scommesse rischiose con speranza di portare a casa una grossa vincita.. E questo è abbastanza logico, perché i casinò online hanno molti vantaggi noti a tutti.

Allo stesso tempo, non tutti sanno quanti fatti sorprendenti e interessanti sono associati ai casinò. Se sei un fan del gioco d’azzardo, ami giocare e vincere, conosci il rischio e la sensazione quando il livello di adrenalina sale nel sangue ? Allora ti interesseranno sicuramente i fatti riportati di seguito!

Ragioni per la popolarità dei casinò online

– disponibili ovunque ,dove cè la copertura del Internet. Non ce bisogno di fare il biglietto per Las Vegas, puoi giocare comodamente dal poltrone comodo di casa tua con PC, tablet o mobile;

– la possibilità di giocare gratis. Per andare al vero casinò, devi avere con te una quantità di denaro abbastanza elevata. In rete invece puoi giocare gratuitamente o purè puoi piazzare scommesse da 10-20 centesimi;

– minor rischio di acquisire dipendenza psicologica. La maggior parte dei giocatori nota che il casinò li attrae con la sua atmosfera festosa. L’atmosfera delle case da gioco incoraggia i giocatori a tentare ancora una volta la fortuna. Nel caso dei casinò online, non è così e il rischio di diventare dipendenti dal gioco è molto inferiore . Puoi impostare stesso tu i limiti di tempi di gioco,limiti di scomesse, giri,depositi o pure quando voi è consentita autoesclusione dal casino online per sempre ;

– sistema flessibile di bonus. Nel migliori casino online, i giocatori d’azzardo vengono incoraggiati con il bonus molto invitanti. Varie bonus di Benvenuto, Bonus di compleanno, Bonus Vip e molto altro nel casino online affidabile.

Primo casino in rete

Il 1997 può essere definito come un anno di partenza per i casino online: è stato allora che il primo casinò è apparso su Internet, il nome era “Internet Casino System Version IV”. A quei tempi, Internet non era cosi diffuso , in tutto il mondo era utilizzato da non più di 10mila persone. Sembrava che tale casino aveva pochissimi possibilità di esistenza. Ma chi avrebbe mai pensato che passeranno meno 10 anni e il numero di casinò online supererà le decine di migliaia.

I giochi online più popolari

Tutti i casinò online hanno un fatto interessante in comune: le lotterie rimangono il gioco d’azzardo più popolare in tutto il mondo. La sala virtuale diventa affollata durante le estrazioni online. E se dare retta le statistiche, più della metà (circa il 55%) della popolazione mondiale spende soldi per le lotterie. Il segreto di tanta popolarità non è difficile da capire, perché secondo tantissimi persone è la lotteria il modo più semplice per arricchirsi.

Le vincite più grandi in casino online

1 ° posto – John Heywood. Ha vinto: 17.879.645 milioni di euro in 30 minuti di tempo.Gioco: Mega Moolah Online Slot

2 ° posto – Kerry Parker. Vinto: $ 40 milioni. Gioco: baccarat, blackjack

3 ° posto – Archie Karas. Vinto: $ 40 milioni. Gioco: poker

Dove il gioco è nell’aria

Cipro è un’isola così piccola e carina. Ma si scopre, che popolata da 800mila persone che sanno molto di gioco d’azzardo! I ciprioti spendono circa 2,5 milioni di euro all’anno. Ogni abitante del Cipro lascia circa 3125 euro all’anno in un casinò online. Sembra che un intero paese diventato casino, dove la gente si diverte giocando e sfidando la Fortuna.