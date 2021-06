I 10 migliori giochi da Casinò

Quando scommetti su un casinò online come quello che puoi vedere in questa pagina di casino online, puoi trovare davanti a te tantissimi giochi con cui divertirti. Sicuramente ci sono alcuni giochi che sono più amati e apprezzati dai giocatori e altri che lo sono meno, proprio per questa ragioni in questo articolo vedremo i 10 giochi migliori su cui puoi scommettere.

Quali sono i migliori giochi?

Black Jack

Il Black Jack è un gioco che ha regole molto semplici che possono essere apprese in pochissimo tempo. Il giocatore potrà effettuare diverse scommesse su questo gioco in pochissimi minuti e ottenere anche degli importi molto interessanti.

Le Slot Machine

Sono i giochi forse più facili su cui scommettere, infatti non hanno particolari regole, molto spesso online presentano molti Jolly e simboli Scatter. Le grafiche delle slot machine online sono molto frequentemente aggiornate e molto coinvolgenti. Nella scelta delle slot valuta sempre il loro RTP, cioè il Return to Player, più è elevato e più saranno le possibilità di ottenere una vincita nel casinò online.

La Roulette

Si possono trovare diverse varianti della roulette, come quella francese, quella europea e quella americana. Il gioco della pallina è comunque uno dei più famosi e più riconosciuti in tutto il mondo, quindi non ti resta che puntare su un colore o su un numero o su un gruppo di numeri e sperare che la pallina finisca nel punto giusto.

Il poker a 3 carte

Sicuramente il poker a 3 carte è il gioco più popolare al mondo. In questo caso, soprattutto anche in Italia, il poker a 3 carte è particolarmente apprezzato ed è un gioco facile da apprendere.

Il Baccarat

Uno dei giochi più popolari che si può trovare sia nella sezione live che nei giochi tradizionali del casinò è proprio il baccarat. Il giocatore può vincere quando ha una mano che si avvicina al valore 9 e batte il banco

Il Bingo

Il Bingo è uno dei giochi più famosi in Italia, sia nei casinò online che nel mondo reale. Le regole del Bingo ricordano un po’ quelle della tombola, ed è un gioco che ti permette di ottenere delle vincite molto elevate. Online si possono trovare tantissimi bonus da sfruttare su questa modalità di gioco.

Gratta e Vinci

In questo caso questo gioco ricorda proprio il Gratta e Vinci presente nella realtà. Dovrai quindi grattare la carta sperando di ottenere un premio. Ci sono diverse tipologie di Gratta e Vinci che hanno un costo diverso e offrono delle opportunità differenti, quindi scegli quello che più ti attira.

Texas Hold’em

Il Texas Hold’em è una variante del Poker: le carte che avrà in mano il giocatore saranno due, e dovrà con le combinazioni delle 5 carte presenti sul tavolo, ottenere un punteggio più elevato del banco.

Dream Catcher

In questo caso il giocatore dovrà scommettere su l’uscita di un determinato numero sulla ruota, quindi verrà fatta girare la ruota e se apparirà il numero su cui il giocatore ha scommesso, quest’ultimo otterrà una vittoria.

Deal or No Deal

È il famoso gioco dei pacchi molto conosciuto anche in Italia grazie alla trasmissione televisiva su Rai Uno. Così come nella trasmissione il giocatore avrà un pacco e dovrà sperare che all’interno del suo pacco sia presente una vincita molto sostanziosa. Durante la sessione di gioco avrà la possibilità di scambiare anche il suo pacco con gli altri presenti nel gioco.

Conclusioni

Questi sono i giochi più famosi che puoi trovare nei casinò, non ti resta che scommettere su uno di quelli di cui ti abbiamo parlato in questo articolo, ti assicuriamo che ti divertirai molto!