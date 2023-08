Giosi Ferrandino: “Per il pontile di Casamicciola la gestione diventi diretta del comune”

Gaetano Di Meglio | La reazione istituzionale è arrivata subito. Dopo il comunicato stampa della SNAV che ignorava – forse volutamente – l’impegno economico della Regione Campania nella realizzazione (nei tempi sbagliati) del nuovo pontile, il comune di Casamicciola Terme ha rinnovato e ampliato una posizione che, da anni, sarebbe dovuta essere affrontata: ovvero la gestione del pontile. Fino ad oggi, infatti, la SNAV ha goduto di una concessione che le consentiva di avere il pieno controllo ed utilizzo del pontile. Questa storia deve finire. E’ bene che la SNAV si inizi a sentire un po’ ospite. E con dei grandi obblighi da osservare.

“Con il completamento dei lavori di ristrutturazione del pontile aliscafi – si legge nel comunicato del comune di Casamicciola Terme – il porto commerciale di Casamicciola torna al suo normale assetto strutturale: per questo intervento ringraziamo la Regione Campania che si è fatta carico dei lavori straordinari di manutenzione di una struttura fondamentale per il nostro paese e per la quale l’attuale amministrazione ha in animo progetti importanti.

Siamo convinti che, per le esigenze di mobilità marittima dei cittadini dell’isola d’Ischia e dei tanti ospiti che la scelgono ogni anno per le loro vacanze siano indispensabili infrastrutture adeguate, efficienti ed in grado di assecondare tutte le esigenze logistiche dei trasporti marittimi a maggior ragione di quelle di razionalizzazione del loro attuale assetto isolano che necessita, specie per il nostro comune, di un efficace riequilibrio tra il traffico veicolare e quello dei passeggeri.

In tal senso il comune di Casamicciola non intende eludere il suo ruolo, a maggior ragione in vista della scadenza delle concessioni demaniali, ma vuole invece fare la sua parte per la pulizia, la manutenzione, la guardiania e per la gestione stessa del pontile aliscafi che è parte essenziale del progetto di ripartenza e rilancio sociale, economico e turistico di Casamicciola che intendiamo concretizzare nel corso dei prossimi 5 anni e che in tale ottica va inserito negli asset gestiti direttamente dall’ente comunale