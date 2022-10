Gigi Di Vaia: “Perseguire la via del negoziato tra Putin e Zelensky”

Luigi Di Vaia* | Quotidianamente si susseguono le notizie che narrano degli esiti delle innumerevoli azioni militari poste in essere in Ucraina. Continui sono i capovolgimenti di fronte e nelle ultime ore, tengono banco i massicci bombardamenti che l’invasore russo sta operando ai danni di civili e militari ucraini. Sembrerebbe che Putin stia cedendo alle pressioni dei suoi falchi che stanno sfruttando il momento di difficoltà del leader russo il quale attende che migliaia di riservisti ultimino l’addestramento e siano pronti per il fronte. L’UE sta addestrando circa 15.000 militari ucraini. L’Europa intera, con la sola eccezione di Giuseppe Conte, per quanto riguarda il nostro paese, si sta ponendo in un’imbarazzante posizione di acquiescenza alle determinazioni americane in base alle quali, l’unica strategia perseguibile, sarebbe quella di continuare ad armare l’esercito di Zelens’kyj.

Inevitabilmente tutto ciò induce Putin ad alzare sempre più l’asticella dell’impegno bellico in quei territori così vicini a casa nostra. Sinceramente credo che non stiamo dando il giusto peso alle conseguenze che questa continua escalation potrebbe causare a livello globale. Andrebbe, al contrario, perseguita la via del negoziato. Sostenere che ogni strada diplomatica sia stata già percorsa con serietà, convinzione e onestà intellettuale non è altro che una presa in giro. Le condizioni per un cessate il fuoco non sta a me ipotizzarle, ma è evidente che esse dovranno tener conto delle esigenze di entrambe le parti.

La NATO dovrebbe smetterla di espandere i propri confini fino a quelli della Russia che, a sua volta, non può pensare di fare valere le proprie ragioni, giuste o sbagliate che siano, a suon di bombe. Il problema è che le parti in causa non sono due ma tante di più, così come gli interessi in ballo. Auspico che prima o poi si arrivi a una conclusione del conflitto ma va tenuto presente che ogni giorno che passa il costo in termini di morte e distruzione diventa sempre più elevato e questo è un fatto che non può essere ignorato, in alcun modo.

* = consigliere comunale di Ischia