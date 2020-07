Gianna, quando ti dimetti? La sosta gratis per i motorini? Adesso che è assessore la Galasso si rimangia tutto?…

Gaetano Di Meglio | Per la serie: ecco come la conquista della sospirata poltrona nella “stanza dei bottoni” cambia drasticamente il comportamento dei politici. Basta anche un piccolo posto di potere, per rimangiarsi tutto quanto sostenuto e dichiarato in precedenza. Prendendo in giro i cittadini elettori, che dovrebbero poi ricordarsene al momento di tornare al voto. Ma troppo spesso se ne dimenticano…

E’ il caso di Gianna Galasso a Forio. Il 23 luglio 2019, dunque un anno fa, quando non era ancora assessore, sbandierava ai quattro venti di voler modificare la delibera approvata dalla Giunta sulla sosta a pagamento e consentire il parcheggio gratis ai motorini. Lo testimonia l’articolo pubblicato da Il Dispari e che riportiamo di seguito. Una iniziativa alla quale davamo già all’epoca la giusta interpretazione.

Adesso che è entrata in Giunta e che a fine mese percepisce l’indennità da assessore, non solo non si è attivata per modificare quella delibera, ma non ha nemmeno obiettato alla decisione dell’Amministrazione Del Deo di ampliare le aree di sosta a pagamento per i mezzi a due ruote. Il Comune, infatti, in questa estate di crisi, ha ridisegnato in blu tutti gli stalli possibili per il parcheggio dei motorini. Altro che sosta gratis! La Galasso si è rimangiata tutto.

Un dietrofront veramente poco dignitoso, a fronte delle belle parole sbandierate solo un anno fa. A questo punto, cara Gianna, è lecito chiederti: quando ti dimetti? Questo sì sarebbe un comportamento coerente.

Ecco quanto pubblicato lo scorso anno: «Con una proposta dall’altissimo valore demagogico (del tipo “abolita la povertà” di giggina memoria o “meno tasse per tutti” del più quotato Silvio) Gianna Galasso lancia la sua sfida al sindaco di Forio, Francesco Del Deo. Uno schiaffo in pieno volto al vicesindaco Mario Savio, ex partner politico della riccia Gianna e mast ‘e fest tra strisce blu e parcheggi che risuona in tutta Forio.

La Galasso, anche per superare l’imbarazzo politico del consorte bocciato al concorsone, mette a segno un punto di quelli che caratterizzano un mandato politico. Che, lo ricordiamo, non può mai essere “zero” come vorrebbe qualcuno al governo.

Questa proposta, però, anche per le sue modalità di pubblicazione ha tutto il sapore del dissenso. Solo un consigliere comunale di maggioranza che vuole “ricattare” politicamente il suo sindaco rende nota una richiesta demagogica come questa. Una frattura politica, quella tra Gianna e Del Deo che va avanti da tempo. Quella che una volta era la “Galassella” oggi è solo Gianna Galasso. Sono terminati i rapporti anche amichevoli e hanno fatto spazio a quelli che si basano sulla strategia politica.

LA RICHIESTA DI LUGLIO 2019

“Ieri, in qualità di consigliere comunale – scrive Gianna Galasso -, ho presentato richiesta di modifica della Delibera di Giunta (n.81) relativa alle strisce blu chiedendo di eliminare le aree di sosta a pagamento per i motorini. Già in passato, quando ero assessore, fu paventata da qualcuno l’idea di inserire aree di sosta a pagamento (le famose “strisce blu”) sul territorio del comune di Forio, anche per i ciclomotori, idea alla quale sono stata sempre contraria. Infatti, sono fermamente convinta che anche al fine di ridurre traffico ed incolonnamenti, sia meglio incentivare l’utilizzo di veicoli a 2 ruote, soprattutto nei mesi estivi. Per farlo, bisogna prevedere ulteriori aree libere di sosta. Inoltre ritengo che prevedere 4€ come tariffa giornaliera, sia sbagliato, poiché non si tiene conto che spesso è l’unico mezzo di locomozione delle fasce di età più giovane e si andrà, inoltre, ad aggravare ulteriormente economicamente sui cittadini.

Notoriamente Forio, con le sue spiagge ed i suoi locali, è punto di riferimento per i giovani di tutta l’isola che la scelgono come punto di ritrovo e quindi, una scelta politica non ponderata a dovere, porterebbe questi verso altri luoghi dell’isola e di conseguenza penalizzerebbe molte attività commerciali.

ECCO DI SEGUITO LA MIA RICHIESTA:

OGGETTO: Delibera di Giunta Municipale n. 81 del 06.06.2019 con oggetto: “Gestione aree parcheggio a pagamento a carico Polizia Municipale anno 2019- Integrazione aree strisce blu e modifiche tariffarie”- Richiesta Modifica.

Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 81 del 06.06.2019, sono state integrate e modificate le aree di parcheggio a pagamento e le tariffe delle strisce blu, prevedendo, a differenza del passato, anche aree di parcheggio a pagamento per i veicoli a due ruote;

Considerata la vocazione turistica dell’isola d’Ischia e del nostro Comune, che necessita di politiche tese alla riduzione del traffico e ritenuto che l’utilizzo dei veicoli a due ruote, poiché notoriamente crea meno disagi ed incolonnamenti in termini di traffico consentendo ancora un minimo di mobilità nei centri urbani, debba essere incentivato e non ostacolato, in quanto è cosa nota che meno tempo passato nel traffico uguale a tempo risparmiato, carburante risparmiato e, dunque, oltre alla comodità anche meno inquinamento e considerando inoltre che i ciclomotori sono spesso l’unico mezzo di locomozione delle fasce di età più giovane ma non solo, al fine di evitare di gravare ulteriormente economicamente sui cittadini e sulle loro famiglie, con la presente si chiede alla Giunta Municipale di modificare la delibera in oggetto, laddove si prevede il pagamento mediante sistema delle strisce blu per i veicoli a due ruote, ripristinando invece le aree di sosta libera fruibili gratuitamente, come è sempre stato in passato, e prevedendo inoltre ulteriori aree libere per il parcheggio dei veicoli a due ruote nelle zone più sensibili, ovvero spiagge e Centro storico di Forio e di Panza, in modo da incentivarne ulteriormente l’utilizzo.

Qualora, ciò non fosse possibile, si chiede quantomeno di adeguare le tariffe previste a quelle praticate in altri Comuni dell’isola, ovvero prevedendo un pagamento giornaliero non superiore a 2,00 euro a fronte dei 4 euro attualmente previsti in delibera”».

Allora, Gianna?